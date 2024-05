KKM Pantau Gelombang Baru Covid-19 Di Singapura, Siap Siaga Kemungkinan Peningkatan Kes Di Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak tahun 2020, virus Covid-19 menjadi satu masalah kesihatan yang membimbangkan kerana telah meragut banyak nyawa tanpa mengira peringkat umur.

Namun selepas beberapa tempoh, pandemik tersebut semakin pulih dan kadar penyebaran mula berkurang selepas langkah pencegahan diambil oleh petugas kesihatan di seluruh dunia.

Walau bagaimanapun, Covid-19 sekali lagi meresahkan orang ramai selepas wujud laporan mengatakan sedang berlakunya peningkatan di Singapura.

Memetik laporan dari Kementerian Kesihatan Singapura, anggaran jumlah kes Covid-19 pada 5 hingga 11 Mei 2024 meningkat dua kali ganda kepada 25,900 kes berbanding 13,700 kes pada minggu sebelumnya.

Purata kemasukan harian Covid-19 di hospital negara republik itu meningkat kepada kira-kira 250 daripada 181 minggu sebelumnya manakala purata kes Unit Rawatan Rapi (ICU) harian kekal rendah iaitu tiga kes berbanding dua kes pada minggu sebelumnya.

Menteri Kesihatan Singapura Ong Ye Kung menjangkakan jumlah kes akan semakin bertambah dalam tempoh dua hingga empat akan datang.

Berita mengenai peningkatan kes Covid-19 di Singapura itu juga telah membimbangkan rakyat Malaysia kerana merupakan negara yang paling hampir dengan negara republik berkenaan.

Susulan itu, Menteri Kesihatan Malaysia Datuk Seri Dr. Dzulkefly Ahmad menerusi ciapan di laman X (@DrDzul) berkata pihak Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) akan meneliti perkembangan terkini pandemik yang kembali menular di Singapura itu.

Dr Dzulkefly menjelaskan bahawa penularan wabak itu di negara jiran Malaysia tersebut melibatkan dua sub varian baharu Omicron.

Sehingga kini, angka Covid-19 di Malaysia pada 12 hingga 18 Mei adalah 1,230 berbanding 1,071 kes di mana ia merekodkan peningkatan sebanyak 14.8%.

Walau bagaimanapun tiada kematian baharu dilaporkan sejak 25 April 2024.

KKM juga menasihati orang ramai agar mengekalkan kebersihan diri, mengurangkan interaksi sosial serta memakai pelitup muka jika beada di kawasan yang berisiko tinggi.

