PDRM Siasat Dakwaan Gadis Diperlekeh Anggota Polis Ketika Buat Laporan

Sikap tanggungjawab dan prihatin amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kepentingan sifat ini dapat dilihat apabila ia telah diterapkan melalui Pendidikan Sivik di peringkat sekolah rendah.

Malah, ia amat penting bagi memastikan setiap individu khususnya daripada pelbagai agama dan bangsa hidup aman dan harmoni dalam menjalani kehidupan seharian.

Buat Laporan Polis Selepas Hampir Dilanggar Lelaki Mabuk

Kerana rasa prihatin dan tanggungjawab, seorang gadis yang dikenali sebagai Nur Afiqah telah membuat laporan polis akibat nyaris terlibat kemalangan disebabkan oleh seorang lelaki mabuk.

Kejadian dipercayai berlaku di Jalan Lapangan Symphony, Pusat Kesihatan Gunung Rapat, Ipoh pada 6 Oktober jam 11.19 malam.

Ketika kejadian, Afiqah mendakwa dia dan rakannya hampir dilanggar oleh lelaki mabuk berkenaan.

Malah, lelaki itu dikatakan memandu dengan cara berbahaya sehingga melanggar pembahagi jalan luah Afiqah dalam satu ciapan di Twitter (X).

Difahamkan, sebelum insiden berlaku, dia mendakwa lelaki itu baru sahaja keluar daripada sebuah kafe berhampiran Hotel Symphony dan disyaki berada dalam keadaan mabuk.

Ekoran daripada kejadian ini, Afiqah bertindak membuat laporan polis kerana rasa tanggungjawab dan prihatin serta tidak mahu kejadian yang sama berulang kepada pengguna jalan raya yang lain.

Walau bagaimanapun, dia mendakwa tindakannya membuat laporan polis diperlekehkan oleh seorang anggota wanita yang bertugas pada ketika itu.

Menurut Afiqah, soalan pertama yang diterima olehnya ketika mahu membuat laporan adalah “Dia ada langar awak ke? Dah tak langar kenapa perlu buat report?”

Kecewa dengan respon yang diberikan, Afiqah berkongsi pengalaman tersebut melalui ciapan di akaun Twitter (X) miliknya hingga tular di media sosial.

Bagi Afiqah, dia amat berharap pihak polis mengambil serius tentang laporan yang dibuat kerana melibatkan pemandu mabuk yang boleh menyebabkan kecelakaan kepada orang lain.

Malah, menerusi ciapan berkenaan, Afiqah turut menyuarakan rasa tidak puas hati dengan tindakan pemilik restoran yang membenarkan lelaki mabuk itu memandu keseorangan.

Saw an uncle drunk driving tonight, could barely stand/walk let alone drive. Literally langgar all the divider while driving. And when I made a police report, the first question asked was “dia ada langgar awak ke? dah tak langgar kenapa perlu buat report?” pic.twitter.com/URSYijRhXM