Rakyat Malaysia Luah Kekecewaan Dilarang Keluar Dari Hotel Di Bali, Indonesia. Ini Sebabnya

Apabila bercuti ke sesebuah negara luar, sudah pasti anda berharap rancangan serta itenerari berjalan dengan lancar.

Mana tidaknya, melancong ke luar negara bukanlah satu pengalaman yang sering dilalui buat segelintir individu. Mungkin ada yang pergi sekali pada setiap tahun?

Oleh disebabkan itu, ramai di kalangan pelancong membuat kaji selidik tentang destinasi yang ingin dituju termasuklah budaya, kaum, cuaca dan sebagainya. Namun begitu, ada juga kes di mana percutian seseorang tidak berjalan lancar walaupun telah bersiap sedia.

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman X (Twitter @Miyabellsoz), apabila seorang wanita dikenali sebagai Miyabell berkongsi pengalaman menghampakan kerana perjalanan percutian di Bali, Indonesia tidak berjalan seperti yang dirancang.

Hal ini kerana kaum beragama Hindu di sana menyambut perayaan Hari Nyepi bermula hari ini hingga esok (11 – 12 Mac) mengikut kalendar agamanya.

Manakala pada semalam (10 Mac), perarakan patung ogoh-ogoh telah dijalankan di pekarangan hotel Miya. Difahamkan perarakan itu turut berlangsung di kawasan lain sekitar Bali.

Oleh disebabkan larangan masyarakat setempat untuk keluar dari rumah serta bersiar-siar pada hari tersebut, maka rancangan melancong Miyabell terkesan.

Depan hotel aku je ni, salah timing mat aku bercuti ni haahah sebab harini dorang ada perarakan ogoh ogoh and esok “nyepi day”. Nyepi day is bali new year and EVERYONE is not allowed to go outside tak kisah agama kau apa. Kalau keluar akan kena saman dengan polis. Ada dalam law. pic.twitter.com/oNoRm6wgP3