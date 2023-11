Pasar Raya Giant Ikonik Di Kelana Jaya Ditutup Lepas 19 Tahun Operasi, Ramai Luah Rasa Sedih

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Walaupun hanya sekadar pasar raya, namun pengumuman tentang penutupan pasar raya Giant cawangan Kelana Jaya telah memberi kesan kepada orang ramai terutama mereka yang kerap datang ke sana.

Siapa sangka pasar raya Giant itu menyimpan pelbagai kenangan sejak penubuhannya pada 19 tahun lalu sebelum ia ditutup buat selama-lamanya.

Untuk pengetahuan anda, semalam (26 November) merupakan hari terakhir pasar raya besar itu beroperasi dipercayai untuk memberi ruang pembinaan sebuah kondominium oleh UEM Sunrise Berhad.

End of an era.



Ganti dengan new tower overshadowing LDP. https://t.co/7frkAjabbt pic.twitter.com/YjWqYYaUcR — Dibs (@adibhazlami) November 7, 2023

Giant Mall Kelana Jaya akhirnya melabuhkan tirainya (ditutup) pada 26 Nov 2023 selepas hampir 20 tahun beroperasi.#CukupSetahun pic.twitter.com/5H4W10Rrw9 — Salim Iskandar (@Salim_Iskandar) November 27, 2023

Lebih menyentuh hati lagi apabila seorang pengguna Facebook memuat naik hantaran di grup Facebook Kelana Jaya Community sambil menunjukkan gambar pelanggan terakhir memegang resit selepas membeli di premis berkenaan.

Customer terakhir Giant Mall Kelana Jaya selepas 19 tahun. https://t.co/Gc91EBjKCO pic.twitter.com/ImjlDzDdez — Dibs (@adibhazlami) November 26, 2023

Pada masa yang sama, ramai netizen yang tidak dapat menahan sebak dengan pengumuman itu kerana mengenangkan lokasi tersebut yang merupakan sebahagian besar zaman kanak-kanak mereka.

Sumpah sedih teruk pergi Giant Kelana Jaya dah lah esok tutup terus nak roboh, my childhood place will be gone forever 😭 — jim (@badrulhaziim) November 25, 2023

thank you Giant Kelana Jaya for your services, you're my all time childhood fav place ✨ https://t.co/lAVtmAmI2y — Ceh 🇵🇸 (@____leekaceh) November 27, 2023

RIP giant Kelana Jaya. Kat playground tingkat atas tu la tempat first aku jumpa short term crush aku masa kecik dulu🥲💔



Gonna miss all the memories kat sini. https://t.co/UrqGTOYOmq — sumimasen, nani? (@raxyziq) November 26, 2023

So sad giant kelana jaya 😩 — Puтяi Eммα Mєℓαтi (@Putriemmamelati) November 18, 2023

Seorang pengguna Twitter pula berkongsi kenangannya yang pernah bekerja di pasar raya besar itu suatu ketika dahulu.

Terimgat dlu dlm tahun dalam 2003/2004 saya kerja kat giant sec 9 shah alam, waktu tu bos kami htr kami support giant kelana jaya sbg cashier, meriah n ramai orang waktu tu. Era2 tu mcm2 hypermarket ada, lama2 sekarang makin sikit.. semoga staff dpt kerja lagi baik — Sang Taruna (@simunjan46) November 26, 2023

Tapak Pembinaan Yang Bakal Menggantikan Pasar Raya Giant

UEM Sunrise Berhad telah bekerjasama dengan Kwasa Properties Sdn Bhd untuk memperoleh 3.7 hektar tanah pegangan bebas di Kelana Jaya, yang kini menempatkan pasar raya besar Giant dengan harga RM155 juta.

Perjanjian penyewaan dengan Kwasa Properties akan berakhir pada Disember 2023 dan tanah itu diperuntukkan untuk pembangunan bercampur (mix-used development) dengan komponen runcit dan kediaman.

Pengambilalihan itu dijangka selesai pada separuh pertama 2024 dengan pelancaran pembangunan dijadualkan pada 2025 seperti yang dilaporkan oleh NST.

