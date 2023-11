Pemandu Bas Didakwa Buat Perkara Tak Senonoh, Saksi Nafi & Dedah Perkara Sebenar Yang Berlaku

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Baru-baru ini, tular sebuah video menunjukkan kelakuan seorang pemandu bas wanita yang agak mencurigakan dipercayai bersama seorang pekerja dari syarikat yang sama.

Video berkenaan mendapat banyak kecaman dari netizen di media sosial selepas didakwa melakukan aksi tidak senonoh ketika sedang memandu bas tersebut.

Berikutan itu, seorang wanita yang dipercayai saksi kejadian tampil menjelaskan perkara sebenar.

Menerusi ciapan yang dimuat naik di laman X (Twitter @anisjey), wanita tersebut memberitahu bahawa dia dan suaminya melihat situasi sebenar yang berlaku kerana tempat duduk mereka betul-betul berada di belakang pemandu bas.

Jelasnya, pekerja lelaki berkenaan sedang membetulkan kerosakan di bahagian kotak radio di belakang tempat duduk pemandu bas.

Berhubung kelewatan tiba selama tiga jam, wanita itu juga mendedahkan bahawa pemandu bas sudah memaklumkan tentang kesesakan lalu lintas dari Ayer Keroh, Melaka sehingga ke Larkin, Johor.

Malah, pemandu bas berkenaan turut tidak sempat berehat kerana mempunyai jadual perjalanan yang berterusan.

Bas ni TBS-Larkin-TBS. Non stop trips. Kesian weh. Plus hujan lebat lagi. And kiteorang pun percaya sebab masa otw to TBS, memang jammed tak putus-putus opposite jalan. Video ni tak sampai 30 minit lagi gerak dari Larkin.

Saksi kejadian.