[Video] Pemimpin Parti Pembangkang Korea Selatan Ditikam Di Hadapan Puluhan Wartawan

Sebagai individu yang berpengaruh dan dikenali ramai, tahap keselamatan seseorang itu perlu ditingkatkan kerana bimbang jika diancam dengan perkara yang membahayakan.

Baru-baru ini, pemimpin parti pembangkang Korea Selatan iaitu Lee Jae-myung telah berdepan detik mencemaskan sekitar jam 10:27 pagi hari ini (2 Januari) ketika menghadiri sidang media di bandar pelabuhan Busan, Seoul.

Memetik sumber Yonhap, pemimpin tersebut telah diserang oleh seorang lelaki ketika sedang berjalan sambil dikerumuni wartawan.

Keadaan mula bertukar panik apabila Jae-myung yang berusia 59 tahun itu telah ditikam oleh suspek yang didakwa mahu meminta autograf Ketua Parti Demokratik itu yang sedang bergerak ke arah keretanya.

Difahamkan penyerang berkenaan telah menggunakan alatan tajam yang kelihatan seperti pisau untuk mencederakan ahli politik tersebut.

Penyerang yang memakai topi kertas tertera nama ‘Jae-myung’ pula telah ditangkap oleh anggota polis sejurus kejadian itu berlaku.

Rakaman video ketika insiden berkenaan juga tular di media sosial selepas dimuat naik oleh beberapa pengguna di laman X (Twitter).

Knives against South Korean government opposition leader Lee Jae-myung was wounded in the neck



South Korean media announced that an unknown person attacked Lee Jae-myung, the head of the Democratic Party, the main opposition party and the former candidate for the presidential… pic.twitter.com/ukiHGePq8e