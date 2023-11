KLIA Ekspres Terlanggar Babi Hutan Jadi Punca Kelewatan Servis Pada Awal Pagi Tadi

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Dalam satu kejadian yang berlaku pada pagi hari ini (8 November), servis KLIA Ekspres dan KLIA Transit dilaporkan mengalami gangguan berhampiran stesen Putrajaya dan Cyberjaya.

Menerusi ciapan yang dimuat naik di laman X (Twitter @KLIAekspres), gangguan tersebut dipercayai berlaku disebabkan insiden kereta api mereka yang terlanggar seekor babi hutan.

Pihak mereka akan menjalankan perkhidmatan dengan menggabungkan servis dari jam 6:00 pagi dari KL Sentral dan Terminal 2 KLIA dengan selang masa antara kereta apai selama 20 minit.

Pengguna dinasihati untuk merujuk ke kaunter tiket bagi melihat jadual dan platform kereta api yang telah diubah.

SERVICE UPDATE, 8 November 2023:



Due to an impact with a wild boar early this morning, we are experiencing track turnout failure near Putrajaya & Cyberjaya Station which prevents us from running dedicated KLIA Ekspres and KLIA Transit services. — KLIA Ekspres (@KLIAekspres) November 8, 2023

Servis KLIA Ekspres Kini Beransur Pulih

Dalam ciapan terbaharu yang dimuat naik di laman X (Twitter @KLIAekspres), servis KLIA Ekspres akan kembali seperti biasa bermula dari 11:00 pagi dari KL Sentral dan 11:15 pagi dari Terminal 2 KLIA.

Bagi perkhidmatan KLIA Transit pula, servis akan berfungsi semula dari jam 11:03 pagi dari KL Sentral dan 11:18 pagi dari Terminal 2 KLIA.

SERVICE UPDATE, 8 November 2023: Normal KLIA Ekspres services will resume from 1100hrs from KL Sentral, and 1115hrs from KLIA T2. Normal KLIA Transit services resume from 1103hrs from KL Sentral, and 1118hrs from KLIA T2. — KLIA Ekspres (@KLIAekspres) November 8, 2023

Perkara Yang Sama Pernah Berlaku Sebelum Ini

Sebelum ini, insiden yang sama dilaporkan pernah berlaku pada 6 September lalu sehingga mengakibatkan jadual kereta api juga terkesan akibat terlanggar babi hutan.

Dalam kejadian itu, pengguna yang terkandas telah dibawa ke lapangan terbang buat sementara waktu sehingga menungu kereta api seterusnya.

SERVICE UPDATE, 6 September 2023:

The 19:20hrs KLIA Ekspres train from KL Sentral heading towards the airport is currently stranded at KM24.7 (between Bandar Tasik Selatan and Putrajaya & Cyberjaya) due to an impact with a wild boar. — KLIA Ekspres (@KLIAekspres) September 6, 2023

Selain itu, kejadian pada 2 November lalu melibatkan Kereta Api Ekspres Rakyat Timuran (ERT) pula telah melanggar 14 ekor lembu antara Bahau dengan Stesen Triang di Kilometer (KM) 84.5 hingga KM 84.75

Insiden berkenaan tidak melaporkan sebarang kecederaan pada penumpang namun kesemua lembu yang ditemui telah mati di lokasi terbabit.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm: Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.