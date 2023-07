Kes Scammer & Gangguan Seksual: Young Syefura Buat Laporan Polis

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Ahli Parlimen Bentong, Young Syefura Othman telah membuat laporan polis bagi kes penipuan dan gangguan seksual oleh seorang pempengaruh media sosial di Ibu Pejabat Daerah (IPD) Bentong.

Laporan pertama dibuat melalui pegawai khasnya ke atas seorang individu yang mendakwa menjadi wakilnya bagi penganjuran satu program untuk menjana pendapatan melalui Instagram.

Laporan kedua pula dilakukan ke atas seorang pempengaruh yang membuat kenyataan seksis dan lucah dalam satu video yang dimuat naik ke akaun TikTok dan Instagram. Dia menganggap kenyataan tersebut sebagai satu bentuk gangguan seksual.

Video tersebut telah tular dan dikongsi oleh banyak pihak.

Dia berharap supaya tindakan diambil ke atas semua penjenayah kes scam dan gangguan seksual dalam negara. Mangsa gangguan seksual tidak kira jantina perlu digalakkan supaya tampil membuat laporan polis.

Pada masa yang sama, beberapa individu telah menunjukkan sokongan terhadap Young Syefura.

We have been made aware of a distressing incident involving a TikTok influencer who allegedly harassed YB @youngsyefura on his TikTok content. This behaviour is deeply worrying, as it poses a serious threat to women in the digital realm, making it an unsafe space for them.