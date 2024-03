Goodyear Shah Alam Bakal Labuhkan Tirai Perkilangan Di Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Menerusi satu kenyataan syarikat perkilangan tayar Goodyear, syarikat itu telah mengumumkan rancangan mereka untuk menutup kilang di Shah Alam mulai 30 Jun ini. Penamatan operasi sepenuhnya pula dijangka bermula menjelang akhir tahun.

Seperti yang dijelaskan Presiden Goodyear Asia Pasifik Nathaniel Madarang, keputusan itu adalah sebahagian daripada program transformatif ‘Goodyear Forward’, bertujuan untuk mengoptimumkan operasi dan menyumbang kepada sasaran mengurangkan kos tahunan sebanyak AS$1 bilion (RM4.7 bilion).

Penutupan kilang berlokasi di Shah Alam sejak 1972 itu memberi kesan kepada 550 pekerja yang telah menjadi tulang belakang kejayaan syarikat.

Sejarah Goodyear di Malaysia bermula sejak 1929 apabila ia mula menjejakkan kaki di Tanah Melayu sekaligus berkhidmat sebagai pembekal tayar untuk kereta pertama negara, Proton Saga pada 1985.

Goodyear Malaysia dalam masa sama memberi jaminan kepada pelanggan setia bahawa ia akan terus berada di pasaran tempatan menggunakan tayar yang diimport dari kilangnya di Thailand, Indonesia, China dan Taiwan.

Namun begitu, penutupan kilang Shah Alam tersebut masih menimbulkan kebimbangan terhadap masa depan pembuatan tayar di negara ini.

Untuk makluman, kilang terbabit adalah antara yang terawal beroperasi sekitar Shah Alam. Bagaimanapun operasi telah mula dikurangkan sedikit demi sedikit sejak beberapa tahun lalu dan bergantung kepada import daripada kemudahan luar negara.

Penutupan Goodyear bukanlah satu insiden yang jarang berlaku tetapi sebahagian daripada trend besar penutupan kilang-kilang utama di Malaysia. Antaranya:

Peningkatan kos, persaingan dari negara jiran, dan peralihan dalam rantaian bekalan global telah menyumbang kepada fenomena kilang yang sering kali tutup.

Memandangkan banyak syarikat menilai semula operasi mereka dan mencari alternatif kepada kos yang lebih efektif, landskap pembuatan di Malaysia terjejas dan menghadapi cabaran yang ketara.

Namun begitu, kerajaan Malaysia telah melaksanakan dasar dan insentif secara proaktif bagi menarik dan mengekalkan pelaburan asing dalam sektor pembuatan.

Inisiatif seperti dasar Industry4WRD bertujuan memacu penggunaan teknologi termaju dan menggalakkan inovasi bagi meletakkan Malaysia sebagai destinasi daya saing untuk pembuatan bernilai tinggi (Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, 2021).

