Siapa Sangka Pesara 56 Tahun Ini Berjaya Rangkul Pingat Emas Di Ulsan, Korea Selatan

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Usia sering dianggap sebagai penghalang untuk seseorang terus bersaing di peringkat tertinggi dalam dunia sukan.

Namun tanggapan itu dipecahkan oleh seorang atlet tempatan dengan satu pencapaian yang membanggakan.

Ahmad Harun berumur 56 tahun muncul juara acara 70 meter pada 2026 Korea Ulsan World Traditional Archery Championship di Ulsan, Korea Selatan membawa pulang pingat emas untuk Malaysia.

Ahmad Menewaskan Pemanah Mongolia Dalam Aksi Final

Ahmad Harun (tengah) berdiri atas podium. (Foto: Crytrea / Facebook)

Ahmad berjaya meraih kemenangan dalam acara 70 meter kategori Turkish Puta.

Dia muncul juara selepas menewaskan pemanah Mongolia, Ganzorig Bat-Erdene dalam perlawanan akhir.

Pemegang pingat emas yang berasal dari Kampung Temala Hilir, Pengkalan Berangan, Terengganu itu mula berjinak-jinak dengan sukan memanah 10 tahun lalu.

Menariknya, pesara Kementerian Kesihatan (KKM) ini mula menceburi sukan ini selepas membeli busur secara online.

Malah, kejohanan di Korea Selatan itu merupakan penampilan ketiganya dalam pertandingan di luar negara.

Cuaca Sejuk, Pesaing Antarabangsa Jadi Cabaran Besar Buat Ahmad

Rombongan atlet-atlet pemanah tradisional Malaysia di kejohanan tersebut. (Foto: Malaysia – Road To Ulsan 2026 / Facebook)

Ahmad turut mengakui berdepan beberapa cabaran sepanjang kejohanan tersebut.

Antaranya cuaca sejuk bawah 10 darjah Celsius yang mengganggu panahannya dan saingan daripada pemanah bertaraf dunia.

“Cuaca sejuk bawah 10 darjah Celsius mengganggu panahan saya. Saya juga perlu mengawal tekanan kerana berdepan pemanah hebat dari Kazakhstan, Rusia dan Mongolia,” katanya menerusi laporan RTM.

Bagi menghadapi kejohanan tersebut, Ahmad telah menjalani latihan sejak awal tahun untuk perbaiki teknik menembak sasaran.

Pemilihan busur dan anak panah yang sesuai juga menjadi antara faktor membantu Ahmad meraih pingat emas.

Semangat Berpasukan Jadi Kunci Kejayaan

Jurulatih negara, Dr Muhammad Akram Adnan menyifatkan pencapaian itu sebagai hasil persediaan rapi dan semangat berpasukan.

Semangat berpasukan menjadi asas kepada pembangunan atlet sepanjang sesi latihan.

“Kita pentingkan kerja berpasukan. Kerana kita sedar bahawa sekiranya tidak ada semangat berpasukan, sukar untuk kita mencapai apa yang kita telah lihat pada hari ini,” ujarnya.

Beliau turut mendedahkan pasukan tersebut telah menjalani tiga sesi simulasi sepanjang tahun ini.

Dalam masa sama, Dr Muhammad Akram berharap lebih banyak pihak termasuk sektor swasta, korporat dan badan sukan tampil memberikan sokongan bagi membantu pembangunan sukan memanah serta meningkatkan kemampuan atlet negara.

Sementara itu, Ahmad menyifatkan latihan yang mencukupi dan sokongan daripada pelbagai pihak sebagai antara faktor penting di sebalik kejayaannya.

“Yang pertamanya kita telah datang jauh dalam hati kita, kita mesti melakukan sesuatu untuk memastikan dapat membawa kejayaan.” tambah Ahmad.

Tambahan pula, Surianti Umar turut berjaya menyumbang pingat gangsa dalam kejohanan sama menerusi acara 90 meter.

Ahmad Mahu Memanah Tradisional Jadi Sukan Teras Di Sekolah

Berbekalkan kejayaan itu, Ahmad turut berharap sukan memanah tradisional dijadikan sukan teras di sekolah.

Menurutnya, langkah tersebut mampu menarik minat generasi muda terhadap seni warisan berkenaan.

“Amat wajar sukan memanah dijadikan sukan teras di sekolah-sekolah Malaysia. Dalam masa terdekat, saya akan menyertai satu kejohanan di Temboro, Indonesia bersama rakan-rakan dari Terengganu.”

Dia juga menyasarkan untuk mempertahankan pingat emasnya di Korea Selatan pada tahun hadapan.

Kejohanan Yang Menghimpunkan Pemanah Tradisional Dari Seluruh Dunia

Suasan kejohanan di Ulsan, Korea Selatan. (Foto: @shreearchery / Instagram)

Untuk info, 2026 Korea Ulsan World Traditional Archery Championship dianjurkan oleh World Traditional Archery Federation (WTAF) dengan kerjasama Korea National Archery Association dan Ulsan Metropolitan City.

Kejohanan itu berlangsung di Ulsan Munsu International Archery Field dari 30 Oktober hingga 4 November 2026.

Kejohanan in menampilkan empat acara memanah tradisional yang berasal dari pelbagai negara seperti:

145 meter Korean Target (Kungdo)

90 meter Hungarian Tarsca Shield

70 meter Turkish Puta

30 meter Kazakh Zhamby

Contoh memanah tradisional. (Foto: Malay Mail)

Menurut The Longbow, memanah tradisional merujuk kepada penggunaan busur tanpa sebarang bantuan alat mekanikal.

Ia hanyalah busur, tali dan anak panah.

Antara contoh busur tradisional seperti English longbow, Recurve bow, Horse bow dan flatbow.

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