Mercedes-AMG Petronas Muncul Juara Constructor Tahun Ini, Tamat Kemarau Lima Tahun

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pasukan Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team muncul sebagai Juara Dunia Constructor Formula (F1) buat kali kesembilan selepas George Russell dan Kimi Antonelli berjaya masing-masing menamatkan perlumbaan Grand Prix São Paulo 2026 di tempat keempat dan kelima.

Kejayaan itu menandakan kepulangan semula pasukan Silver Arrows ke puncak selepas kemarau lima tahun dengan gelaran terakhir dimenangi pada 2021.

Lebih manis, 12 kemenangan Grand Prix dan Juara Dunia Pemandu milik Antonelli menjadikan tahun 2026 sebagai musim penuh bersejarah bagi pasukan bawah bimbingan Toto Wolff.

Baca Artikel Berkaitan: Siapakah Kimi Antonelli? Juara Dunia F1 Paling Muda Dalam Sejarah | TRP

Mercedes Kunci Gelaran Juara Berbaki Empat Perlumbaan Dalam Kalendar

Toto Wolff (tengah) bersama Kimi Antonelli (kiri) dan George Russell (kanan). (Foto: Mercedes AMG F1)

Kemenangan itu diperoleh lebih awal daripada disangkakan apabila Mercedes berjaya mengumpul jurang mata yang tidak dapat ditandingi oleh pasukan lain walaupun masih berbaki empat perlumbaan lagi.

Kedudukan keempat dan kelima yang dicapai di Interlagos, Brazil sudah cukup untuk memastikan kejuaraan tersebut dimiliki oleh mereka.

Toto Wolff yang berasal dari Austria sering memberikan penghargaan kepada pasukannya berbanding menunjukkan pencapaian peribadinya.

“Memenangi kejuaraan dunia merupakan saat membanggakan bagi setiap ahli pasukan kami.

“F1 ialah sebuah perniagaan yang bermula dengan hubungan kerjasama. Trofi dihadiahkan di litar, namun kejayaan sebenarnya bermula di kilang, bilik mesyuarat, simulator, bengkel mesin dan menerusi setiap individu yang menyumbang kepada prestasi kami.” tambah Wolff.

Dalam masa sama, Wolff berkata perkara paling menggembirakannya ialah melihat ganjaran daripada usaha tersebut sambil memuji para lelaki dan wanita di Brackley serta Brixworth yang bekerja dengan penuh usaha sepanjang musim ini.

Wolff juga mengambil masa untuk menghargai rakan kongsi teknikal dan komersial Mercedes yang sudah lama menyokong pasukan ini seperti Petronas, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz serta INEOS atas sumbangan mereka kepada kejayaan dicapai.

Kemenangan Dimiliki Walaupun Berdepan Perlumbaan Mencabar

Namun begitu, pasukan di bawah bimbingan Wolff juga terlepas peluang untuk merebut kemenangan walaupun berjaya mencapai hadiah paling besar.

Menurutnya, Mercedes sebenarnya memiliki kepantasan untuk menang di Interlagos tetapi berdepan kesukaran pada kedua-dua fasa peralihan sebelum akhirnya berjaya mengumpul mata diperlukan.

Semangat untuk meraikan pencapaian sambil terus mengekalkan fokus kepada cabaran seterusnya menjadi pegangan yang membentuk pasukan ini.

Toto Wolff Menyamai Rekod Sir Frank Williams Dan Ron Dennis

Toto Wolff. (Foto: Mercedes AMG F1)

Menurut Mercedes-AMG Petronas F1, kejayaan kali ini di bawah bimbingan Wolff sebagai Ketua Pasukan menyamai rekod yang selama ini dipegang oleh Sir Frank Williams.

Tambahan pula, Wolff berjaya mencapai sebanyak 17 Kejuaraan Dunia dalam tempoh ini setanding dengan Ron Dennis ketika memegang pasukan McLaren.

Pencapaian ini juga meletakkan Mercedes setaraf dengan Williams di tangga ketiga rekod Juara Dunia Constructors Formula 1, di belakang Ferrari dan McLaren.

Kemenangan Yang Dinanti-nantikan Sejak Tahun 2022

Kemenangan pertama pada tahun 2014. (Foto: Mercedes AMG F1)

Peminat F1 sedia maklum mengetahui pasukan Mercedes-AMG Petronas pernah mendominasi era hibrid dengan memenangi lapan Kejuaraan Constructors secara berturut-turut antara 2014 hingga 2021.

Perubahan peraturan yang diperkenalkan pada 2022 menamatkan musim dominasi luar biasa itu.

Tahun ini juga melihat rombakan besar peraturan teknikal tidak mematahkan semangat dan usaha mereka untuk meletakkan diri semula ke landasan juara.

Sudah tentulah perkara ini sangat bermakna bagi setiap individu yang beroperasi di Brackley dan Brixworth.

Bagi Wolff, kejayaan ini wajar dikongsi bersama seluruh pasukannya.

“Tidak banyak pasukan yang mampu bangkit daripada tempoh sebegitu dan menang semula.

“Kejuaraan ini milik setiap individu dalam pasukan ini,” tambahnya.

Dengan kedua-dua Kejuaraan Dunia berada di tangan Mercedes, mereka boleh tamatkan dan meraikan musim tahun ini dengan nafas lega mengembalikan kedudukan di atas puncak F1.

Baca Artikel Berkaitan: Ini Kisah Bagaimana Petronas Menjadi Jenama Terkenal Dalam Formula 1 | TRP

Baca Artikel Berkaitan: Adidas Bawa Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Ke KLCC, Ada Baju Eksklusif, Kereta & Aktiviti | TRP