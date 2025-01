Pasangan Malaysia Buka Kedai Kuih Tradisional Di New York, Kini Jadi Perhatian Ramai Penduduk AS

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Kalau anda perasan, terdapat banyak kedai bakeri yang menjual pelbagai jenis pastri di Malaysia. Antara menu yang paling popular adalah Croissant, Éclair, Pretzel, Macaron dan sebagainya.

Walaupun ia bukan makanan yang berasal dari Malaysia, tetapi ramai warga tempatan kita yang menggemarinya.

Tapi tak banyak premis perniagaan yang membuka kedai bakeri menjual kuih-muih tradisional negara kita kan? Ada itu memang ada, tapi tidak banyak.

Berbicara tentang bakeri, pasangan dari Malaysia iaitu Mogan Anthony dari Sungai Petani, Kedah dan isterinya Seleste Tan dari Kulai, Johor telah membuka satu kedai bakeri yang diberi nama ‘Lady Wong‘ di New York, Amerika Syarikat.

Walaupun bisnes mereka itu baru sahaja beroperasi pada tahun 2022, namun siapa sangka ia kini tersenarai sebagai lokasi kedai makan yang paling popular di 9th Street, New York.

Terdapat pelbagai jenis kuih-muih yang dijual di sana. Antaranya seri muka, kek bulan, kuih angku, kek cendol dan sebagainya.

Memetik laporan The Star, ‘Lady Wong’ ini juga telah mendapat pengiktirafan dari laman web Eater sebagai ‘The Hottest Bakery in NYC’ pada tahun 2022.

I always have the business plan of making our local kuih even grandeur and selling it like the French that are proud of their own patisseries.



Someone did it anyway! And they open their shop in NY and are being labelled as "the hottest bakery in NYC"



