Malaysia Taja Proses Pembaikan Hospital Al Shifa Di Gaza

Serangan tentera Israel terhadap Gaza mendapat perhatian dunia selepas rejim Zionis telah menyerang wilayah berkenaan tanpa henti sehingga meragut lebih 37,000 mangsa termasuk wanita, warga emas dan kanak-kanak.

Lebih parah lagi, mereka turut menyerang satu-satunya lokasi yang dikatakan selamat untuk rakyat Gaza iaitu di Rafah.

Serangan Angkatan Pertahanan Israel itu juga elah memusnahkan hampir kesemua hospital dan pusat rawatan di Palestin sehingga menyebabkan ramai mangsa yang cedera tidak dapat menjalani rawatan.

Menerusi beberapa ciapan dimuat naik di laman X, kerajaan Malaysia telah memberi dana tajaan untuk membantu memulihkan semula Hospital Al Shifa di Utara Gaza yang musnah akibat serangan Israel.

Beberapa jabatan kesihatan di dalam hospital itu sedang dibina semula dan dipulihkan ketika ini.

Misi untuk membaiki semula lokasi tersebut juga dibantu oleh Persatuan Kebajikan Iltizam, Kementerian Kesihatan Gaza dan Yayasan Pheonix.

