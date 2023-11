“Serangan Israel Ke Kem Pelarian Terbesar Di Gaza Boleh Dianggap Jenayah Perang” – PBB

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak 7 Oktober lalu sehingga hari ini (2 November), konflik di antara Palestin dan Israel masih belum menemui penyelesaian apabila rejim Zionis secara terus menerus menyerang penduduk di Semenanjung Gaza sehingga membunuh ribuan nyawa.

Artikel Berkaitan: Empat Hospital Di Gaza Lumpuh, Pesara Sektor Perubatan Diminta Kembali Bertugas

Terbaharu, rejim zionis dilaporkan telah menyerang kem pelarian Jabalia di Gaza dengan melakukan serangan udara sehingga meragut ratusan nyawa penduduk Palestin.

Susulan itu, Pejabat Hak Asasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengecam tindakan serangan yang dilakukan oleh rejim Zionis terbabit.

Menerusi satu kenyataan yang dimuat naik di akaun Twitter rasminya (@UNHumanRights), PBB berkata serangan ke atas kem pelarian tersebut boleh dianggap sebagai jenayah perang.

“Ini berikutan jumlah besar kematian orang awam dan tahap kemusnahan selepas serangan udara Israel ke kem pelarian terbesar di Gaza, Jabalia.

“Kami secara serius berpandangan bahawa ini adalah serangan yang tidak sewajarnya dan boleh dianggap sebagai jenayah perang,” menurut pejabat itu dalam hantaran di media sosial pada Rabu.

Kenyataan yang dikeluarkan PBB itu susulan pengesahan yang dibuat Angkatan Pertahanan Israel (IDF) mengenai serangan udara yang dilancarkan di kem berkenaan kelmarin (31 Oktober).

#Gaza – Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes. pic.twitter.com/ky2jYVrhJq