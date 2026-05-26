“Lane Splitting Bukan Hak” – Rider Kongsi Video Minta Kereta Beri Laluan, Namun Ramai Tak Setuju

Ramai Tak Setuju Rider Minta Pengguna Jalan Raya Lain Untuk Beri Laluan
Menjenguk ke ruangan balas, tindakan rider di atas tidak dipersetujui ramai kerana seolah-olah bersifat ‘entitled’.
Sebaliknya, ramai yang berpendapat penunggang motosikal perlu menunggu sahaja sehingga terdapat ruang dan tidak meminta pemandu kenderaan lain untuk memberi laluan.
Ada juga yang berkata lebih mengecewakan apabila rider tidak memberi peluang kepada kenderaan yang mahu menukar lorong.
Namun, seorang individu merasakan jalan raya di sekitar bandar Kuala Lumpur menjadi sedikit sempit selepas laluan basikal diperkenalkan.
“Jujurnya, DBKL patut cat balik laluan basikal tu menjadi laluan khas bagi motosikal dan saya pasti kemalangan ringan akibat lane splitting akan berkurangan,” katanya.
Dalam masa sama, segelintir individu turut bersetuju agar pemandu membuka sedikit laluan untuk dilalui oleh penunggang motosikal.
“Aku bagi je laluan kalau ada ruang. Kalau rider sangkut, dia naik kereta lagi teruk jem. Jalan raya bukan untuk aku sorang yang tak nak bagi jalan kat orang lain,” kata seorang wanita.
Lane Splitting Tidak Melanggar Undang-Undang Di Malaysia
Bercakap soal undang-undang, Paultan menjelaskan bahawa tindakan lane splitting oleh penunggang motosikal tidak dilarang di Malaysia.
Memetik sumber di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik (JSPT) Bukit Aman, walaupun perkara itu dibenarkan, namun rider perlu menunggang motosikal secara defensif.
“Maksudnya tak boleh laju, kena berhati-hati dan mengikut arus lalu lintas,” katanya.
Tambah sumber terbabit, jika berlakunya kemalangan akibat lane splitting, penunggang motosikal biasanya akan dikenakan tindakan kerana menunggang dengan tidak berhati-hati atau berbahaya.
“Sebagai polis, kami benarkan lane splitting agar pergerakan trafik lancar serta mengurangkan bottleneck dan jem. Jika kami minta penunggang motosikal beratur dalam trafik, jem akan menjadi 100 kali lebih teruk,” ujarnya dipetik Paultan.