[Foto] Dakwat Biru ‘Alert’ Bantu Ibu Ayah Kenal Pasti Jika Anak Tertelan Bateri

Anak kecil memang suka memasukkan sesuatu ke dalam mulut kerana sifat ingin tahu mereka yang tinggi.

Oleh itu, ibu ayah diingatkan agar tidak meninggalkan benda kecil di merata-rata tempat yang boleh dicapai oleh kanak-kanak dan bayi.

Apatah lagi bateri jenis bulat atau bateri syiling memandangkan saiznya yang kecil membuatkannya mudah ditelan dengan tidak sengaja.

Bapa Sedar Ada Dakwat Biru Pada Jari Selepas Tukar Bateri

Baru-baru ini, seorang bapa berkongsi bagaimana insiatif dari syarikat bateri Energizer dapat membantu dalam menyelamatkan nyawa si kecil.

Katanya, dia menyedari perkara itu apabila terdapat dakwat biru yang melekat pada jarinya setelah menukar bateri alat kawalan jauh kereta.

“Tadi masa nak tukar bateri remote kereta, tiba-tiba nampak jari biru. Pelik kejap. Pastu baca packaging rupanya sengaja dibuat. Dah macam baru lepas mengundi dulu,” katanya.

Bateri ‘Colour Alert +’ Energizer Ada Dakwat Biru & Rasa Pahit

Melihat pada gambar yang dikongsi, tertera label ‘Colour Alert +’ pada bungkusan bateri Energizer CR2032, iaitu bateri yang disalut dengan rasa pahit dan mempunyai dakwat warna biru.

“Pengeluar ambil inisiatif letak bitter coating tu supaya kalau budak tertelan pun, rasa pahit tu akan buatkan dia terus ludah keluar.

“Warna biru tu pula supaya kita nampak sendiri bila kanak-kanak ada pegang bateri ni,” ujarnya.

Dia turut mengucapkan tahniah kepada Energizer kerana tampil dengan inisiatif yang dapat menyelamatkan nyawa itu.

Tertelan Bateri Boleh Sebabkan Kematian Jika Lambat Dirawat

Masalah kanak-kanak tertelan bateri adalah sesuatu yang amat serius dan membahayakan nyawa si kecil.

Bukan sekadar bahaya tercekik, tetapi bateri yang ditelan boleh menyebabkan masalah hakisan pada lapisan perut apabila berlakunya tindak balas kimia.

Memetik Hello Doktor, situasi ini seterusnya boleh menyebabkan pendarahan dalaman, malah kematian dalam tempoh dua jam jika tidak dirawat segera.

Kenal Pasti Simptom Anak Tertelan Bateri

Jika terdapat dakwat biru seperti bateri Energizer di atas, akan lebih mudah untuk ibu ayah kenal pasti sekiranya si kecil tertelannya.

Namun sebaliknya, ibu ayah masih boleh memerhatikan simptom-simptom lain seperti:

Sakit tekak

Demam

Selsema

Batuk

Mempunyai masalah untuk menelan makanan atau minuman

Komplikasi kesihatan yang lebih serius seperti esophageal perforation, kord vokal lumpuh atau berlaku hakisan pada saluran pernafasan/saluran pendarahan

Jika ibu ayah mengesyaki anak telah tertelan bateri, segera dapatkan rawatan kecemasan di hospital terdekat.

