Tonda Pizza Dakwa Gambar Makanan Disunting AI Untuk Dapat Refund

Sekarang, ramai orang memilih untuk memesan makanan melalui aplikasi penghantaran apabila malas memasak atau tidak mahu keluar makan.

Ia memang lebih mudah kerana pelanggan hanya perlu pilih restoran, buat pesanan dan tunggu makanan sampai di depan pintu.

Namun, kemudahan ini juga boleh membuka ruang kepada isu lain apabila gambar makanan digunakan sebagai bukti aduan untuk mendapatkan bayaran balik.

Baru-baru ini, restoran Tonda Pizza Romana mendakwa berdepan situasi tersebut selepas menerima aduan pelanggan yang mengatakan pizza dipesan masih mentah, dipercayai menggunakan gambar yang telah disunting dengan kecerdasan buatan (AI).

Semak Rakaman CCTV Selepas Terima Aduan

Gambar aduan yang diterima Tonda Pizza. (Foto: @tondapizzaromana / Instagram)

Menerusi perkongsian di Instagram, Tonda Pizza berkata pelanggan berkenaan memesan 12-inch Pepperoni Pizza sebelum mendakwa toping daging pada pizza itu masih mentah.

Susulan aduan tersebut, pihak restoran menyemak semula proses penyediaan makanan di dapur, termasuk meneliti rakaman kamera litar tertutup (CCTV).

Rakaman kamera litar tertutup. (Foto: @tondapizzaromana / Instagram)

Semakan itu dibuat bagi memastikan sama ada pesanan berkenaan benar-benar tidak disediakan mengikut prosedur.

Namun, pihak Tonda Pizza berkata mereka keliru selepas mendapati proses penyediaan pizza tersebut berjalan seperti biasa.

Isu Bayaran Balik Boleh Disalahguna

Tonda Pizza Romana. (Foto: @tondapizzaromana / Instagram)

Tonda Pizza kemudian berkongsi kejadian itu sebagai peringatan kepada pengusaha F&B lain supaya lebih berhati-hati dengan kemungkinan penyalahgunaan gambar yang dijana atau disunting menggunakan AI.

Menurut restoran itu, cabaran utama bagi peniaga ialah apabila bayaran balik penuh diberikan terlebih dahulu sebelum mereka sempat menyiasat aduan pelanggan.

Dalam situasi seperti ini, peniaga bukan sahaja berisiko menanggung kerugian, tetapi juga perlu mempertahankan reputasi perniagaan mereka.

Ada Yang Dakwa Ini Hanyalah Gimik Semata-Mata

Reaksi dari netizen di media sosial. (Foto: @tondapizzaromana / Instagram)

Perkongsian Tonda Pizza turut menerima pelbagai reaksi daripada pengguna media sosial.

Ada yang menganggap isu tersebut sebagai gimik pemasaran, namun ada juga pengguna yang mendakwa terdapat individu secara terbuka berkongsi cara menggunakan AI untuk mengubah gambar makanan bagi mendapatkan bayaran balik.

Walaupun tidak semua aduan makanan boleh dikaitkan dengan penipuan, kejadian ini menunjukkan peniaga kini perlu lebih teliti ketika menilai bukti visual yang diterima.

Tonda Pizza Balas Dengan Cara Kreatif

Tonda Pizza membalas isu dengan cara kreatif. (Foto: @tondapizzaromana / Instagram)

Walaupun berdepan situasi yang mengecewakan, Tonda Pizza memilih untuk membalas isu tersebut dengan cara lebih santai.

Restoran itu mengajak orang ramai menghasilkan gambar pizza Tonda paling unhinged menggunakan AI, dengan peluang memenangi Pepperoni Pizza yang dimasak sempurna bersama tambahan keju Burrata.

Pendekatan itu menjadikan insiden ini bukan sahaja sebagai amaran kepada peniaga, tetapi juga peringatan bahawa teknologi boleh memberi kesan sebenar apabila disalahgunakan.

Dalam era gambar semakin mudah dimanipulasi, sekeping imej mungkin tidak lagi cukup untuk menceritakan keseluruhan cerita.

