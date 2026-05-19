“Lama-Lama Akan Jadi Budaya” – Hadiah Hari Guru Keterlaluan Boleh Wujudkan Suasana Berat Sebelah

Pada minggu ini, sesetengah sekolah baru sahaja selesai menjalankan sambutan Hari Guru yang jatuh pada 16 Mei lalu.

Seperti setiap tahun, pasti ramai anak murid yang menyediakan hadiah buat semua cikgu yang mengajar mereka, lebih-lebih lagi bagi guru kelas.

Daripada semudah kad ucapan yang penuh makna, hinggalah hadiah yang berguna untuk insan bergelar guru itu, semuanya pasti akan dihargai.

Pemberian Hadiah Hari Guru Mewah Jadi Perbincangan Dalam Kalangan Pengguna Media Sosial

Namun dalam keterujaan ibu ayah menyediakan hadiah untuk para guru, mungkin ada yang dilihat sebagai ‘berlebih-lebihan’ apabila membeli barangan mewah dan mahal.

Isu tersebut kini sedang hangat dibincangkan di media sosial, termasuklah menerusi satu hantaran di Threads (@_idolfan_).

Wanita itu berpendapat bahawa pemberian hadiah mewah yang mahal kepada guru boleh dikaitkan dengan masalah rasuah yang masih berlaku dalam kalangan masyarakat akar umbi di Malaysia.

“Benda asas pasal etika dan konflik kepentingan pun masih ramai tak faham. Kalau penjawat awam lain ada etika tentang terima hadiah, kenapa tidak cikgu?

“Sesuatu yang jelas tentang isu etika pun masih dipusing-pusingkan. Lepas tu pelik kenapa budaya pilih kasih dan rasuah sukar dipadam,” katanya.

Dia turut menyebut Kementerian Pendidikan agar cakna dengan isu ini dan meminta supaya garis panduan bagi para guru diperketatkan.

Penjawat Awam Dilarang Terima Hadiah Daripada Pihak Yang Mempunyai Urusan Rasmi

Memetik laman web Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), penjawat awam sebenarnya dilarang menerima sebarang bentuk hadiah, sumbangan atau pemberian daripada sesiapa pun yang mempunyai urusan rasmi dengan dirinya atau tempat berkhidmat.

Hadiah yang dimaksudkan termasuk wang tunai, barang kemas, hamper, perhiasan dan pakej percutian.

Larangan ini ditetapkan agar penjawat awam dapat mengelakkan sebarang bentuk konflik kepentingan, pengaruh luar, atau persepsi berat sebelah dalam melaksanakan tugasnya.

Namun kami tidak dapat memastikan sama ada hadiah yang diterima oleh guru daripada murid juga tertakluk dengan larangan ini memandangkan sudah terdapat banyak berita tular tentang cikgu yang diberi hadiah mewah sebelum ini.

Ramai Risau Beri Hadiah Mewah Pada Cikgu Boleh Sebabkan Sikap Pilih Kasih

Menerusi bahagian balas, kelihatan sentimen yang dibawa oleh wanita itu mendapat persetujuan ramai yang turut merasakan pemberian hadiah mewah boleh mewujudkan tingkah laku pilih kasih atau berat sebelah dalam kalangan cikgu.

“Rasuah yang disemai dari sekolah. Contoh bagi cikgu hadiah barang Habib Jewels, agak-agak sebagai manusia normal, cikgu tak rasa terhutang budi ke?” soal seorang individu.

Ada juga yang berpendapat bahawa pemberian hadiah mahal sebenarnya dibuat oleh ibu ayah yang mahu ‘flex‘ di media sosial.

“Hadiah mewah bukan dari murid, tapi ibu ayah. Hari Guru sepatutnya murid menghargai guru. Bukan untuk ibu ayah mengimbau zaman kanak-kanak menerusi anak mereka,” luah seorang individu.

Bukan setakat itu sahaja, seorang individu turut berkongsi bahawa pemberian hadiah kepada guru boleh menyebabkan murid yang tidak mampu berbuat demikian terasa kecil.

Malah ia juga boleh mewujudkan persaingan dalam kalangan ibu ayah yang kononnya mahu berikan hadiah terbaik buat para guru, serta membuatkan cikgu yang tidak menerima hadiah berasa kecil hati.

Dalam masa sama, seorang ibu berkongsi bahawa sekolah swasta yang dihadiri oleh anaknya turut meletakkan had hadiah berharga RM50 untuk diberi kepada guru.

Sumber: Threads

Jangan Jadikan Pemberian Hadiah Hari Guru Satu Budaya Hingga Membebankan

Tidak salah sekiranya terdapat murid yang ingin memberi hadiah simple kepada cikgu sebagai penghargaan terhadap jasa yang diberikan oleh mereka.

Namun ia tidak sepatutnya sehingga menjadi satu budaya yang membebankan, terutamanya buat murid dari latar belakang kurang berkemampuan.

Seperti sebelum ini, tular apabila guru di sebuah sekolah swasta meminta ibu bapa agar menyediakan hadiah untuk dibawa anak-anak mereka ketika hari sambutan Hari Guru.

Malah seorang ibu dikenali sebagai Siti pernah berkongsi kisahnya bagi memenuhi permintaan dua orang anaknya yang mahu memberi hadiah buat guru mereka, walaupun hanya mempunyai wang berjumlah RM26.

