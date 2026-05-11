“RM8K Termasuk Epidural” – Dr Imelda Beri Pencerahan Tentang Kos Bersalin Di Hospital Swasta

Bila bercakap tentang kos bersalin di hospital swasta, mesti ramai ibu yang menganggap harganya akan mencecah belasan malah puluhan ribu.

Apapun, ia sudah tentu jauh lebih mahal berbanding bersalin di institusi kesihatan kerajaan yang ditanggung subsidi.

Baru-baru ini, Konsultan O&G terkemuka, Prof Dr Imelda Nasreen Nasruddin @ Balchin, telah menjelaskan berkenaan kos yang terlibat bagi bersalin di hospital swasta.

Dr Imelda Perjelas Pecahan Kos Bagi Bersalin Di Hospital Swasta

Dia berkata demikian sebagai maklum balas terhadap seorang individu yang tidak menyangka bayaran bersalin yang dikenakan olehnya hanya RM8,000 termasuk kos epidural.

Beliau berkata caj yang dikenakan oleh setiap doktor pakar swasta adalah sama sahaja dan tertakluk kepada had maksima yang ditetapkan oleh Majlis Perubatan Malaysia (MMC).

Dr Imelda turut berkongsi contoh pecahan kos yang dikenakan bagi bersalin di hospital swasta:

Lawatan pertama di klinik – RM235

Rawatan susulan dan lawatan wad – RM105/unit

Caj bersalin normal – RM1,890

Caj pembedahan czer – RM3,120

Rawatan luar waktu bekerja – Tambahan 50%

Tambah beliau, doktor pakar tidak dibenarkan mengenakan caj kepada pesakit lebih tinggi berbanding had maksima, tetapi mereka boleh memberi diskaun.

Bayaran Yang Dibuat Termasuk Bagi Beberapa Orang Doktor Pakar & Kos Ubat-Ubatan

Tambah Dr Imelda, seorang doktor tidak akan menerima sepenuhnya daripada jumlah bayaran yang dikenakan kepada pesakit.

Sebaliknya kos ini mungkin termasuk bayaran yang membabitkan tiga doktor pakar iaitu O&G, pakar bius dan pakar pediatrik.

“Kena ingat tau, epidural itu ialah kos doktor pakar bius yang datang buat epidural, termasuk ward round dia.

“Jangan lupa, doktor pakar pediatrik pun buat ward round check baby, ada kos dia juga,” katanya.

Di samping itu, bayaran tersebut turut termasuk dengan kos ubat-ubatan lain dan vaksin yang diberikan kepada bayi.

Malah, Dr Imelda berkata dia sering mencadangkan pesakitnya agar mengambil bius separuh badan dalam kes perlu menjalani pembedahan czer bagi mengurangkan kos ubat serta risiko.

Doktor Perlu Buat Bayaran Sewa Klinik & Yuran Pengurusan Pada Hospital

Selain daripada bayaran untuk rawatan dan ubat-ubatan, pesakit juga membayar caj bagi bilik yang dibuat kepada pihak hospital dan bergantung kepada jenis bilik.

“Kalau pilih bilik single yang suami boleh teman, sudah tentu kos lebih tinggi dari bilik kongsi berempat yang suami tak boleh teman,” kata Dr Imelda.

Tambah beliau, bayaran tersebut juga termasuk kos makanan, perkhidmatan jururawat, dan kos barang yang digunakan seperti vakum ketika bersalin.

Malah, doktor juga perlu membayar sewa klinik dan yuran pengurusan bulanan kepada pihak hospital serta insurans bulanan.

Caj Doktor Swasta Tak Meningkat Sejak 2013

Dr Imelda juga menjelaskan bahawa had maksima yang ditetapkan oleh MMC itu adalah sejak tahun 2013 lagi.

Ini bermakna caj doktor swasta tidak meningkat sejak itu iaitu sudah mencecah 13 tahun.

“Harga lain yang naik tinggi melambung tetapi pendapatan doktor pakar sudah 13 tahun tak naik. Sebab itulah kebanyakan doktor pakar zaman sekarang tak bagi diskaun, itu ialah hak mereka untuk caj lebih 50% untuk kerja malam-malam,” jelasnya.

Ramai Baru Faham Kenapa Kos Bersalin Swasta Berbeza

Menjenguk ke ruangan komen, ramai yang memberi ucapan terima kasih kepada Dr Imelda kerana menjelaskan pecahan kos tersebut secara telus.

“Baru faham kenapa hospital berbeza dan kehamilan berbeza juga dikenakan kos yang berlainan. Ubat lain, prosedur berbeza, bilik dan fasiliti pun lain,” kata seorang wanita.

