Pelakon Sheila Rusly Dedah Jiran Sendiri Rupanya Perompak, Selepas 12 Tahun Baru Tahu

Seorang pelakon tempatan menjadi tular selepas mendedahkan bahawa sekumpulan perompak telah menyewa sebuah unit betul-betul di hadapan rumahnya, dalam komuniti berpagar dan berpengawal yang selama ini dianggap selamat.

Sheila Rusly, yang dikenali sebagai pelakon dan juga personaliti masakan, berkongsi perkara tersebut di Threads. Katanya, dia tetap berasa tidak tenteram walaupun kesemua perompak itu telah pun ditahan pihak polis.

Menurutnya, dia telah menetap di kawasan tersebut selama 12 tahun dan sentiasa berasa selamat kerana ia mempunyai akses keluar masuk terkawal serta rondaan keselamatan berkala — di mana ia menjadi ciri tipikal bagi perumahan berpagar dan berpengawal di Malaysia.

“Saya sentiasa ingat tempat ini selamat,” katanya, sambil menambah bahawa pendedahan itu benar-benar menggugat rasa yakin terhadap persekitaran tempat tinggalnya.

Bagaimanapun, tidak jelas bagaimana Sheila mengetahui identiti sebenar jiran-jirannya itu kerana dia tidak menghuraikan lanjut dalam perkongsiannya.

Cerita Serupa Mula Timbul: Pengedar Dadah & Individu Buruan

Perkongsian tersebut semestinya mendapat perhatian ramai, dengan pengguna lain turut berkongsi pengalaman hampir sama.

Seorang pengguna berkata rumah ibunya yang sebelum ini tenang lebih sedekad tiba-tiba diserbu polis — rupa-rupanya jiran sebelah menggunakan unit tersebut untuk menjual dadah tanpa pengetahuan keluarga itu.

Seorang lagi berkongsi bahawa jirannya sebenarnya individu buruan.

Sebelum ditahan, isterinya memaklumkan kepada penduduk bahawa suaminya sering keluar bekerja — malah sempat menyerahkan kunci pendua kepada jiran-jiran.

Tidak lama kemudian, polis muncul.

Sekadar Ilusi Keselamatan Atau Perlindungan Sebenar?

Insiden ini kembali mencetuskan persoalan tentang sejauh mana tahap keselamatan sebenar yang ditawarkan oleh komuniti berpagar di Malaysia? Dan sama ada elemen keselamatan yang dipaparkan itu sekadar mewujudkan rasa ‘selesa’ yang palsu dalam kalangan penduduk.

Walaupun projek perumahan sebegini sering dipasarkan dengan janji akses terkawal dan kawalan keselamatan profesional, pengkritik berpendapat proses saringan penyewa sebenarnya masih bergantung kepada pemilik rumah, dengan penguatkuasaan yang sangat terhad di peringkat komuniti.

Dalam kes ini, tiada persoalan dibangkitkan secara terbuka tentang siapa yang menyewakan unit tersebut kepada kumpulan berkenaan, atau sama ada sebarang tapisan latar belakang dilakukan.

Kesemua perompak itu kini telah ditahan. Namun bagi Sheila dan ramai yang berkongsi pengalaman sama, rasa tidak selesa itu masih kekal.

