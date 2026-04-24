Nak Guna Duit Raya Untuk Buka Kafe, Semangat Si Kecil Mula Perniagaan Cookies Raih Perhatian

Sebenarnya ramai dalam kalangan anak kecil yang bercita-cita mahu melakukan sesuatu yang besar sehingga sanggup melakukan apa sahaja serta berusaha keras untuk mencapai impian itu.

Sebagai contoh, kalau anda perasan ramai kanak-kanak sudah mula menceburi bidang perniagaan. Jual minuman, dessert, pakaian, dan banyak lagi. Malah ada juga yang sudah pandai menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan jualan.

Bak kata orang, selagi ada usaha pasti ada jalannya. ✨

Kanak-kanak Sanggup Guna Duit Raya Untuk Kembangkan Bisnes

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita berkongsi minat anak perempuannya dikenali sebagai Aleesya Soraya yang kini sudah memulakan bisnes cookies miliknya sendiri.

Perniagaan kecil yang diberi nama Little Crumbs tersebut diusahakan oleh kanak-kanak berusia lapan tahun itu sendiri dengan bantuan ibunya.

Lebih menarik perhatian adalah dia sanggup menggunakan simpanan duit raya yang diterima pada tahun ini untuk mengembangkan bisnesnya dengan membuka sebuah kafe!

“Anak perempuan saya baru je beritahu dia nak buka kafe 😭. Saya kata, ‘Girl, buka kafe tu mahal tau’. Dia jawab, ‘Tak apa mommy, saya ada duit raya’,” kongsi si ibu.

Sumber: Instagram (@littlecrumbs_byaleesyasoraya)/Threads (jars_byaj)

Si Ibu Minta Upgrade Booth Dulu Sebelum Mahu Buka Kafe

Tidak mahu mematahkan semangat anaknya, si ibu berunding dengan berkata bahawa mereka akan membuka kafe satu hari nanti jika perniagaan Little Crumbs bertambah maju.

“Saya kata, ‘Okay, bukan kafe tapi kita mula kecil-kecilan dulu. Naik taraf booth awak, jual lebih banyak cookies, lepas tu baru kita bincang pasal kafe.’

“Dia jawab, ‘Okay, jom buat!'”

Dalam pada itu, wanita berkenaan turut meminta cadangan-cadangan daripada warganet untuk menambah baik perniagaan kecil anaknya. Jelasnya, dia mahu Aleesya merasai pengalaman seolah-olah sedang mengendalikan sebuah kafe mini.

Ramai Teruja Lihat Kanak-kanak Gigih Jual Cookies

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai kagum dengan semangat dan kegigihan Aleesya memulakan perniagaan meskipun masih kecil.

“Sangat comel! Saya rasa semua kanak-kanak patut didedahkan dengan dunia bisnes sejak kecil. Boleh buatkan mereka lebih berani, matang dan bentuk mereka menjadi manusia yang empati serta bertimbang rasa!” kata seorang wanita.

Malah ramai juga mendoakan agar bisnes Little Crumbs berkembang dengan hasil jualan yang lebih banyak selepas ini.

“Mungkin boleh letak dua ke tiga meja dan kerusi. Boleh letak papan tanda juga. Letak lampu LED lip-lap biar logo lagi menyerlah! Lokasi dekat mana? Kalau dekat saya nak datang support!” ujar seorang pengguna Threads.

Sumber: Threads

Selalu Buka Booth Little Crumbs Setiap Hujung Minggu

Difahamkan pop-up booth Little Crumbs hanya dibuka pada hujung minggu sahaja di lokasi berbeza. Setiap lokasi akan diumumkan menerusi akaun Instagram (@littlecrumbs_byaleesyasoraya).

Antara perisa cookies tersedia adalah seperti:

Chocolate Chip Cookie

Dark Chocolate Chip Cookies

Smores Cookies

Biscoff Cookies

Confetti Birthday Cookies

Sumber: Instagram (@littlecrumbs_byaleesyasoraya)

Untuk info, kanak-kanak itu telah membuka booth pertamanya di Lumi Marketplace, Lumi Tropicana pada 14 September tahun lalu.

Menurut hantaran di akaun Instagram, Little Crumbs juga mengambil tempahan cookies secara online dan boleh dihantar terus ke rumah anda. Jangan lupa hantar mesej melalui DM untuk membuat tempahan.

Selain menyokong minat anak perempuannya, si ibu juga berharap agar Aleesya mendapat banyak pengalaman dalam mengendalikan perniagaan. Good luck Aleesya! 🍪

