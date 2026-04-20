[Video] Kisah Dicky Dibantu Abang Minyak Hitam Jalanan Jadi Perhatian, Ramai Turun Nak Beri Sokongan

Beberapa hari yang lalu tular satu video memaparkan seorang lelaki dikenali sebagai Dicky Yau telah dibantu oleh mekanik jalanan, Abang Minyak Hitam Jalanan selepas rantai motosikalnya putus.

Dalam video tular itu, Abang Minyak Hitam memaklumkan kepada Dicky tidak perlu membayar upahnya sebaik melihat baki yang dimiliki oleh lelaki dari Sabah berkenaan.

Perkara itu secara tidak langsung membuatkan Dicky terharu dan orang ramai turut berasa sebak serta ramai yang mahu menghulurkan bantuan.

Namun Dicky kemudiannya tampil menjelaskan tidak mahu menerima sebarang sumbangan memandangkan motosikalnya sudah pun dibaiki selepas mendapat bantuan dari Abang Minyak Hitam Jalanan.

Malah dia turut memaklumkan akan menyalurkan sumbangan diterimanya kepada Abang Minyak Hitaman Jalanan untuk membantu mereka yang dalam kesusahan dan terkandas di jalan akibat kerosakan motosikal.

Namun itu tidak menghalang orang ramai daripada turun berkunjung ke restoran Galah Gala di pusat beli-belah KL East Mall untuk memberi sokongan kepada Dicky yang merupakan pekerja di premis berkenaan.

Wanita jumpa Dicky sampaikan sumbangan orang ramai

Terbaharu, tular video memaparkan seorang wanita dipercayai hadir bersama individu lain telah berkunjung ke restoran terbabit.

Menerusi video dikongsikan di TikTok oleh Alvira’ Aqira, kelihatan seorang lelaki telah bersalaman dengan Dicky dan memberikan sampul dipercayai berisi wang tunai.

Turut kedengaran suara Alvira mengatakan sumbangan dalam sampul itu diberikan oleh orang ramai.

Dalam video itu, kelihatan wajah Dicky seperti berat untuk menerimanya mungkin kerana ia terlalu besar makna buat dirinya.

Bagaimanapun sumbangan itu tetap diambil oleh Dicky dan kelihatan dia mengucapkan terima kasih kepada lelaki berkenaan.

“Bukan daripada kami sahaja tapi rakyat Malaysia. Bye-bye Abang Dicky bulan depan kami datang lagi,” katanya.

Dicky turut tampil ucap terima kasih kerana beri sumbangan pada anaknya

Di ruangan komen, Dicky turut mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang memberikan sumbangan buat anaknya.

Bukan hanya itu, ramai juga yang mengatakan mereka sebak setiap kali melihat video yang tular memaparkan Dicky dan Abang Minyak Hitam Jalanan.

Malah ada yang mencadangkan Dicky untuk dinaikkan pangkat atau diberikan bonus atas kerja yang dilakukan.

Tidak kurang ramai turut berkongsi kenangan sempat merakamkan gambar bersama Dicky di restoran berkenaan.

Terdahulu kisah Dicky yang dibantu Abang Minyak Hitam Jalanan dan usahanya untuk membantu orang lain pula dengan hasil ‘gift’ yang diterima menerusi TikTok Live nyata menyentuh hati rakyat Malaysia.

Malah tindakan murni kedua-dua individu ini membuktikan rakyat Malaysia sememangnya pemurah dan suka membantu tanpa mengira latar belakang agama dan bangsa.

“Nampak tak semua, bila kita buat baik dan tolong sesama manusia, tak kira bangsa atau agama. Apa sekali pun ni hasil ya. Terbaik rakyat Malaysia dan aku bangga jadi warga Malaysia.”

“Dekat mana abang tu kerja ya, saya nak turun KL mana tahu boleh atau sempat jumpa dan bagi bantuan walaupun bukan banyak.”

“Wah Dicky dah jadi face of Galah Gala, rezeki majikan dan anak tersayang”

“Bagi bonus lah bos”

