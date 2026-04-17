[Video] Harga Plastik Naik, Ramai Kagum Wanita Di Indonesia Guna Daun Sebagai Wrapper Bunga

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Konflik yang berlaku di rantau Asia Barat sememangnya memberi kesan kepada ekonomi global terutamanya apabila rantaian bekalan minyak mentah terganggu.

Situasi ini bukan sahaja menyebabkan peningkatan dalam harga petroleum, tetapi juga barangan lain yang dihasilkan menggunakan produk minyak mentah.

Dalam pada itu, sesetengah para peniaga tampil dengan inisiatif yang kreatif dan inovatif dalam berdepan kenaikan harga barangan ini.

Syarikat Di Indonesia Guna Daun Sebagai Pengganti Wrapper Gubahan Bunga

Memandangkan plastik diperbuat daripada produk bahan api fosil, ia turut terkesan dengan gangguan bekalan minyak mentah yang sekali gus meningkatkan harganya.

Dalam satu hantaran di Instagram, syarikat gubahan bunga di Indonesia, Daily Lily, tampil dengan inisiatif lain ketika harga plastik yang digunakan sebagai pembalut telah meningkat.

Menerusi video yang dikongsikan, dilihat gubahan bunga dibuat menggunakan daun bersaiz besar bagi menggantikan pembalut plastik.

Antara daun yang digunakan termasuklah daun sukun, daun kunyit dan daun pisang, serta gabungan pelbagai jenis daun.

Memang lain dari yang lain sungguh idea ni! Tapi tetap nampak cantik dan kemas tau gubahan bunganya.

Ramai Puji Gubahan Bunga Lebih Cantik, Estetik & Eco-Friendly

Ruangan komen dibanjiri komen daripada orang ramai yang merasakan gubahan bunga itu kelihatan lebih cantik berbanding menggunakan pembalut plastik.

Ada juga yang berpendapat gubahan bunga yang dibuat menggunakan daun kelihatan lebih estetik dan turut memberi cadangan tambahan.

“Nampak makin cantik. Cuba gantikan riben dengan tali guni atau tali yang diperbuat daripada bambu,” kata seorang individu.

Malah mereka juga memuji tindakan itu kerana bersifat mesra alam dan tidak menghasilkan sebarang sisa yang tidak mudah terurai seperti plastik.

“Boleh kurangkan pembaziran bahan bukan organik kalau (plastik) digantikan dengan daun,” ujar seorang lagi.

Seorang individu berpendapat daun pisang yang dijadikan sebagai pembalut itu juga boleh digunakan semula.

Sumber: Threads

Harga Plastik Meningkat Di Malaysia & Indonesia Disebabkan Konflik Asia Barat

Secara umumnya, harga plastik menunjukkan peningkatan disebabkan oleh gangguan ke atas rantaian bekalan bahan petrokimia disebabkan oleh konflik Asia Barat.

Di Malaysia, harga plastik PET, yang banyak digunakan bagi botol dan pembungkusan makanan, dilihat meningkat antara 15% ke 40%.

Pengerusi Persatuan Pengilang Plastik Malaysia (Johor), Mike Tan, memberi amaran bahawa kekangan bekalan boleh menjadi lebih teruk jika ketegangan geopolitik terus berlaku.

Antara syarikat tempatan yang terkesan dengan kenaikan harga ini ialah pengeluar produk tenusu, Farm Fresh.

Kenaikan harga plastik ini bukan hanya dialami oleh syarikat di Malaysia, tetapi turut memberi kesan kepada para peniaga di Indonesia seperti dalam kes di atas.

Menurut Menteri Perdagangannya, Budi Santoso, harga plastik meningkat di Indonesia memandangkan bahan utama dalam penghasilan resin plastik kebanyakannya didapatkan dari rantau Timur Tengah.

Namun harga plastik di Indonesia dijangkakan akan menurun seawal bulan ini selepas bahan mentah diimport dari India, Amerika Syarikat dan beberapa negara Afrika.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.