[Video] Bas RapidKL Langgar Kenderaan Anda? Pemandu Kongsi Pengalaman Terpaksa Tanggung Kos Sendiri

Apabila berlakunya kemalangan antara dua buah kenderaan, selalunya mestilah kenderaan yang bersalah perlu menanggung segala kos pembaikan menerusi premium insurans.

Namun lain pula yang berlaku apabila sebuah kereta dilanggar oleh bas RapidKL dan pemilik kenderaan tersebut perlu menanggung segala kos sendiri.

Perkara itu telah didedahkan dalam satu hantaran yang dimuat naik ke Threads (@simplelee22) baru-baru ini.

Dakwanya, pemandu bas turut mengakui bahawa kenderaan tersebut mempunyai masalah brek selepas insiden yang berlaku pada pagi 11 Mac lalu.

Perkara ini seterusnya menimbulkan kegusaran dalam kalangan orang ramai mengenai tahap keselamatan bas.

Setakat artikel ini ditulis, hantaran itu telah mencecah 2,800 tanda suka dan dikongsikan semula lebih 700 kali.

Pemandu Dimaklumkan Tak Boleh Fail Tuntutan Pihak Ketiga Terhadap Bas RapidKL

Dalam hantaran sama, pemandu itu mendakwa bahawa maklum balas RapidKL selama lebih sebulan tidak menyelesaikan isu tersebut dan sering diserahkan dari satu pihak ke pihak yang lain.

Dia juga mendakwa bahawa pihak RapidKL tidak menghubunginya semula atau memberikan sebarang jawapan yang diperlukan.

Disebabkan oleh itu, dia kemudiannya mengambil keputusan untuk mendapatkan khidmat seorang ejen insurans, yang memaklumkan bahawa mangsa kemalangan bas RapidKL tidak boleh memfailkan tuntutan pihak ketiga terhadap polisi insurans yang dimilikinya.

Ini kerana kenderaan pengangkutan awam diletakkan di bawah klasifikasi berbeza mengikut rangka kerja insurans di Malaysia.

“Anda hanya boleh memfailkan tuntutan ganti rugi di bawah polisi anda sendiri,” kata ejen berkenaan.

Pemandu Terpaksa Tanggung Kos Sendiri, NCD Insurans Hilang

Seperti dalam mana-mana kes, sudah tentulah pemandu tersebut kehilangan ‘no-claim discount‘ (NCD) selepas tuntutan tersebut dibuat yang menyebabkan dia berdepan premium insurans lebih tinggi bagi tahun hadapan.

Malah dia juga tidak menerima sebarang pampasan daripada pihak RapidKL, walaupun kemalangan itu didakwa disebabkan oleh kenderaan di bawah syarikat terbabit.

“Saya membaiki kereta saya guna insurans sendiri. Saya kehilangan NCD. Saya menanggung segala kos,” katanya.

Pun begitu, ini bukanlah pengakhiran dalam semua kes sedemikian.

Seperti pada tahun 2019, apabila sebuah bas RapidKL melanggar beberapa kenderaan di Taman Keramat, Ketua Pegawai Eksekutifnya ketika itu, Mohd Azam Omar, meminta pemilik kenderaan yang terlibat agar mengemukakan tuntutan bersama-sama dokumen yang relevan menerusi e-mel Rapid Bus.

Namun tidak pasti sama ada mekanisme sedemikian masih wujud.

Orang Ramai Risau Dengan Masalah Kerosakan Bas RapidKL

Walaupun pemandu berkenaan tidak mengalami sebarang kecederaan, namun timbul persoalan tentang risiko keselamatan membabitkan bas awam yang didakwa dipandu dalam keadaan mempunyai kerosakan mekanikal.

“Brek rosak pada bas awam. Beroperasi di jalan raya yang dipenuhi penunggang motosikal, pejalan kaki, malah murid sekolah,” katanya.

Di ruangan balas, pengguna jalan raya lain turut berkongsi kekecewaan yang sama.

Seorang individu berkata dia telah membuat aduan mengenai perkhidmatan bas dan LRT RapidKL sejak 2022, namun tiada sebarang penambahbaikan yang dibuat dan sebaliknya keadaan makin bertambah teruk.

Sebagai info, kenderaan pengangkutan awam di Malaysia perlu menjalani pemeriksaan secara berkala dan memenuhi standard keselamatan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

Bas yang diketahui mempunyai kerosakan mekanikal dan masih dipandu boleh menjadi satu kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Artikel ini dihasilkan berdasarkan hantaran di sosial media. Dakwaan bahawa pemandu bas tersebut mengakui tentang masalah brek tidak disahkan secara bebas. TRP telah menghubungi pihak RapidKL dan akan mengemas kini artikel ini setelah menerima maklum balas.

