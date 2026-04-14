[Video] Sekumpulan Tikus Ratah Makanan Atas Motosikal, Ramai Kongsi Bahaya Leptospirosis

Pasti anda pernah melihat kelibat si tikus yang berlari-lari di lorong gelap atau di tepi longkang kan? Memang meremang bulu roma!

Lebih-lebih lagi kalau haiwan perosak itu dilihat berhampiran dengan kedai makan, terus bermacam perkara timbul di fikiran.

Tikus bukan sahaja haiwan perosak yang kotor, malah boleh mendatangkan bahaya kepada manusia sehingga mengancam nyawa.

Sekumpulan Tikus Panjat Motosikal, Makan Makanan Ditinggalkan Di Raga

Baru-baru ini, tular satu video di Threads (@yowbroitsmee) yang menyaksikan kira-kira tiga ke empat ekor tikus sedang memanjat sebuah motosikal yang sedang diparkir.

Malah salah seekor tikus tersebut dilihat cuba untuk melompat dari satu motosikal ke motosikal yang lain.

Apa yang lebih teruk lagi adalah apabila terdapat makanan yang ditinggalkan di dalam raga motosikal terbabit yang diratah oleh haiwan perosak itu.

Menurut pengguna Threads tersebut, video itu dirakamkan di kawasan hadapan pusat beli-belah Setapak Central, Kuala Lumpur.

Tambahnya lagi, sekumpulan tikus itu turut dilihat ‘berkampung’ di dalam helmet yang ditinggalkan di motosikal berkenaan.

“Kepada empunya motor, tolong jangan makan dah makanan awak dalam raga tu. Kami nampak cikti makan awak punya makanan dan dah siap berkampung dalam helmet tu,” katanya.

Ramai Geli Lihat Makanan Ditinggalkan Di Motor Dicemari Tikus

Menjenguk ke ruangan balas, ramai yang berkata kawasan itu sememangnya dipenuhi dengan populasi tikus.

Mereka juga berasa geli dan risau dengan tikus yang meratah makanan ditinggalkan di raga motosikal itu.

Ada yang mempersoalkan mengapa individu terbabit tidak tolong buang sahaja makanan yang telah tercemar.

Namun pengguna media sosial lain berkata ia boleh menimbulkan fitnah kerana mengusik hak milik orang lain.

Leptospirosis Boleh Bawa Maut, Ini Simptom Perlu Diperhatikan

Dalam masa sama, orang ramai turut mengingatkan tentang bahaya kencing tikus yang boleh menyebabkan keracunan makanan, malah maut dalam kes yang serius.

Untuk info, leptospirosis atau kencing tikus merupakan sejenis penyakit yang berlaku disebabkan jangkitan bakteria Leptospira.

Bakteria ini boleh dijumpai dalam kencing haiwan, namun tikus merupakan penyebab jangkitan paling tinggi.

Antara simptom penyakit leptospirosis yang akut ialah:

Demam panas

Mata merah

Pening kepala

Rasa sejuk, menggigil

Sakit otot

Sakit perut

Cirit-birit

Jaundis

Naik ruam pada badan

Dalam kes yang serius (sindrom Weil), kencing tikus boleh menunjukkan simptom selepas tiga ke 10 hari kemudian. Antara tanda-tandanya ialah:

Batuk berdarah

Sakit dada

Sukar bernafas

Kulit dan mata menjadi kuning

Tinja berwarna hitam

Darah dalam air kencing

Kurang kencing

Ruam leper berwarna merah pada kawasan kulit (petechiae)

Sindrom Weil boleh membawa maut jika tidak dirawat dengan cepat. Oleh itu segera dapatkan rawatan doktor jika anda mempunyai simptom-simptom di atas.

