“Jangan Overshadow” – Wanita Tegur Kaum Hawa Pakai Selendang Atas Kepala Ketika Hadir Majlis Kahwin & Tunang

Di setiap majlis persandingan, akad nikah atau pertunangan, sudah tentu anda akan melihat semua tetamu termasuk pengantin dan ahli keluarga memakai pakaian yang cantik serta megah.

Mana tidaknya, bagi kebanyakan orang, inilah masa untuk tampil kemas dan bergaya, apatah lagi ia merupakan hari istimewa yang diraikan bersama insan tersayang.

Namun janganlah sampai kita menenggelamkan seri pengantin yang sepatutnya menjadi highlight utama pada momen itu.

Wanita Tegur Pemakaian Selendang Atas Kepala Ketika Majlis Kahwin & Tunang

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita dikenali sebagai Farah berkongsi pandangannya tentang tatacara pemakaian tetamu semasa menghadiri sesebuah majlis perkahwinan atau pertunangan seseorang.

Jelasnya, trend memakai selendang yang semakin popular di kalangan wanita kini adalah kurang sesuai untuk didandankan semasa di majlis sebegitu. Hal ini kerana ia mampu menenggelamkan pengantin atau dengan erti kata lebih mudah overshadow.

“Saya rasa macam tak sesuai pula pergi kenduri kahwin atau majlis tunang orang pakai selendang atas kepala. Tolong jangan,” katanya.

Selendang Atas Kepala Kelihatan Seperti Veil Pengantin

Menurut Farah, kadangkala orang ramai boleh keliru untuk membezakan siapakah yang sedang bertunang dan tetamu pada hari itu.

Jelasnya, dia menyedari seorang tetamu melakukan perkara terbabit semasa menghadiri majlis perkahwinan seorang pempengaruh.

“Ternampak dekat majlis kahwin sorang influencer ni, tetamu pakai selendang dekat kepala. Selendang yang saya maksudkan tu bukan yang selendang orang pakai letak dekat bahu. Tapi dia letak atas kepala macam pakai veil,” katanya.

Elak Juga Pakai Baju Putih Ketika Hadiri Majlis Akad Nikah Atau Sanding

Selain memakai selendang atas kepala, wanita itu juga menasihati para tetamu untuk mengelakkan memakai baju atau pakaian bertema warna putih.

“Kalau boleh tolong elakkan. Melainkan kalau tema tetamu putih, pengantin yang request,” katanya.

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Tentang Pemakaian Selendang Atas Kepala Ketika Di Kenduri Kahwin

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai dilihat memberikan pelbagai reaksi tentang pemakaian selendang di atas kepala semasa majlis perkahwinan dan pertunangan.

“Jangan overshadow pengantin tu. Itulah peraturannya,” kata seorang wanita.

Walaupun ia adalah selendang dan bukannya veil, namun ia kelihatan seperti veil jika dipakai atas kepala.

Namun ada juga yang berpendapat bahawa pengantin sepatutnya ‘berusaha’ lebih untuk mendandan dan menonjolkan diri berbanding orang lain.

“Apa kata pengantin yang berusaha lebih sikit? Orang lain tak payah nak ringankan gaya,” ujar seorang pengguna Threads.

Sementara itu, ada juga yang berkongsi kisah di mana orang ramai hampir tidak dapat membezakan si tunang dan juga tetamu kerana isu tersebut.

“Ya! Masa tu tertukar mana satu yang nak tunang sebab dua-dua pakai warna sama dan selendang macam veil,” kata seorang netizen.

“Pergi majlis kahwin minggu lepas, ramai gila pakai selendang dekat kepala, ada seorang tu pakai songket putih siap ada cucuk sanggul,” tambah seorang wanita.

Common Sense Hadiri Majlis Perkahwinan

Kadangkala seseorang itu bukanlah sengaja dan berniat untuk overshadow pengantin, tetapi mungkin kurang peka dengan keadaan sekeliling.

Buat mereka yang akan menghadiri majlis perkahwinan tidak lama lagi, di sini kami kongsikan beberapa common sense yang perlu anda ambil tahu:

Datang mengikut masa yang ditetapkan agar tidak mengganggu aturcara majlis.

Berpakaian sopan dan mengikut tema jika ada.

Elak menyarungkan pakaian yang terlalu mencuri perhatian.

Beratur dan ambil makanan berpada-pada.

Elak membazir dan jaga adab semasa makan.

Jangan sesakkan pelamin terlalu lama, bagi laluan kepada pengantin dan keluarga.

Jangan duduk terlalu lama, beri ruang kepada tetamu lain untuk menjamu selera.

Ucapkan tahniah, terima kasih atas jemputan dan menyapa tuan rumah.

