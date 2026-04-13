“Selfish Betul” – Wanita Berang Dihalang Proton e.Mas Ketika Guna Smart Lane

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seperti yang kita tahu, laluan Smart Lane di lebuh raya PLUS bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, dan melancarkan aliran kenderaan terutamanya pada waktu puncak (peak hours).

Untuk info, Smart Lane hanya aktif apabila terdapat papan tanda khas dan lampu hijau berkelip setiap 500 meter ke 1 kilometer.

Bagaimanapun, masih ramai yang tidak cakna tentang kewujudan laluan khas ini, selain beranggapan ramai pengguna jalan raya sengaja menyalahgunakan lorong kecemasan.

Proton e.Mas Sengaja Himpit Kereta Lain Ketika Guna Smart Lane

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita dikenali sebagai Nanie berkongsi rakaman dashcam miliknya menunjukkan sebuah kereta Proton e.Mas 5 yang menghalang laluan semasa menggunakan Smart Lane di lebuh raya.

Menerusi video tersebut, kelihatan kenderaan elektrik (EV) itu memberikan signal kiri dan menghimpit ke arah Smart Lane seolah-olah tidak mahu memberi laluan kepada Nanie bagi melepasi jalan terbabit.

“Apa benda la pergi halang Smart Lane. Punca jammed (trafik sesak),” katanya di ruangan kapsyen.

Meskipun sudah membunyikan hon berulang kali, namun e.Mas itu masih enggan ke tepi dan menghalang laluan Nanie sehinggalah mereka sampai ke papan tanda penamat Smart Lane.

Jelas wanita itu di ruangan balas, aksi berkenaan bukan sahaja mementingkan diri sendiri malah menyusahkan pengguna jalan raya lain.

Orang Ramai Berang Dengan Sikap Pemandu Suka Halang Pengguna Jalan Raya Guna Smart Lane

Menjengah ke ruangan balas hantaran, rata-rata orang ramai berasa bengang dengan sikap pemandu e.Mas yang tidak cakna tentang penggunaan laluan Smart Lane.

“Bayangkan kalau tengah dalam kecemasan lepas tu jumpa orang macam ni. Allahuakbar,” kata seorang pengguna Threads.

“Entahlah, aku rasa geram betul dengan orang yang acah-acah ni. Kau tak nak guna Smart Lane, lantak kau la. Tak payah nak mengata orang yang guna. Kemudahan dah ada tak nak guna. Apa benda la geram aku,” tambah seorang netizen.

Malah ada juga yang sempat berkongsi pengalaman sendiri ketika dihalang pengguna jalan raya lain semasa menggunakan Smart Lane sebelum ini.

“Aku pernah kena dengan mat motor. Hon aku tanpa henti dan cucuk rapat dari belakang. Hon kononnya nak nampakkan aku salah. Lama juga. Padahal ada je kereta lain depan aku. Lepas tu ada nampak ada seorang penunggang motosikal ni datang dekat dia tunjuk papan tanda Smart Lane.

“Aku terus hon balik, baru la dia menjauh dari kereta aku. Aku tahulah bila boleh pakai dan bila tak boleh pakai. Buat malu diri sendiri je,” kongsi seorang wanita.

Sumber: Threads

Perhatikan Papan Tanda Kuning Smart Lane Di Lebuh Raya

Buat mereka yang tidak pernah melalui Smart Lane, mungkin anda tertanya cara betul bagi menggunakan laluan berkenaan.

Pertama sekali, pemandu perlu memerhatikan papan tanda kuning Smart Lane di lebuh raya sebagai satu penunjuk lorong itu boleh digunakan.

Kebiasaannya laluan ini diaktifkan semasa musim perayaan, namun dalam kes ini ia juga dibuka ketika waktu puncak.

Sumber: Facebook PLUS Malaysia

Seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Ammar Anas juga mengingatkan pengguna jalan raya agar tidak memandu melebihi 60km/j di Smart Lane kerana jalannya yang sempit sekaligus bermungkinan membahayakan penunggang motosikal.

Selain itu, perhatikan juga lampu isyarat yang berada di papan tanda Smart Lane. Jika ia lampu hijau berkelip, maka ia penunjuk bahawa laluan itu sedang diaktifkan.

@driving4dummies Happy Deepavali! 🪔🕯️ Jangan lupa bila balik kampung, kena ambil tahu Smart lane adalah solusi untuk kurangkan kesesakan di jalan raya. 🚗 Tapi ramai masih tak tahu cara guna dengan betul! Jom tengok panduan untuk pastikan perjalanan lebih lancar dan selamat: 1️⃣ Gunakan smart lane HANYA pada waktu ditetapkan. 2️⃣ Sentiasa patuhi kelajuan yang dibenarkan. 3️⃣ Beri laluan kepada kenderaan kecemasan. Ikuti tips ni dan bantu kurangkan kesesakan serta tingkatkan keselamatan jalan raya kita! 🚦💡 #SmartLane #KeselamatanJalanRaya #RoadSafety #roadeducation #drivesafebekind #driving4dummies #malaysiandrivers ♬ Storytelling – Adriel

Tonton video penuh [DI SINI].

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.