Wanita Panik Lelaki Tak Dikenali Di Titiwangsa Cuba Masuk Dalam Kereta, Siap Hendap Cermin Banyak Kali

Sudah masuk tahun 2026, tetapi kes rompakan atau gangguan terhadap golongan wanita semakin berleluasa.

Kadangkala walaupun sudah berhati-hati, individu tidak bertanggungjawab itu masih berjaya melakukan jenayah menggunakan taktik mereka sendiri.

Apa yang kita boleh lakukan adalah sentiasa berjaga-jaga dan elak keluar bersendirian. Bukan sahaja di tempat sunyi, malah tempat terbuka juga tidak selalunya selamat.

Wanita Nasihat Orang Ramai Kunci Pintu Ketika Berada Dalam Kereta

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang individu dikenali sebagai Noor Asyikin menasihati orang ramai khususnya para wanita untuk sentiasa berhati-hati jika berada dalam kenderaan.

Sebaiknya adalah mengunci pintu kereta tidak kira semasa kenderaan bergerak atau pun berhenti di kawasan parkir.

Hal ini kerana Asyikin baru sahaja berdepan dengan situasi cemas di parkir kenderaan sekitar kawasan tempat kerjanya di Titiwangsa, Kuala Lumpur. Jelasnya, kelihatan seorang lelaki tidak dikenali sedang berjalan depan keretanya sewaktu dia mahu mematikan enjin.

Lelaki berkenaan kemudian tiba-tiba berdiri bersebelahan pintu pemandu dan menjenguk ke dalam kereta berulang kali.

“Kalau nak tahu, kawasan Titiwangsa ni memang ramai gelandangan, orang gila, jadi aku nak pastikan betul-betul selamat sebelum keluar. Tiba-tiba terkejut beruk aku nampak dia dah berdiri sebelah pintu kereta. Serius tak perasan. Jadi aku terus kurangkan cahaya skrin telefon dan mula rakam.”

Lelaki Cuba Buka Pintu Kereta

Lebih membuatkan wanita ini panik apabila lelaki itu cuba membuka pintu keretanya. Mujur Asyikin sempat menguncinya bagi mengelakkan sebarang insiden tidak diingini berlaku.

Menerusi video perkongsian, kelihatan lelaki terbabit berulang kali menghendap cermin untuk melihat ke dalam kereta. Oleh disebabkan gangguan tanpa henti, Asyikin kemudian membunyikan hon sebelum lelaki tersebut bertindak pergi dari situ.

“Memang jantung aku laju berdegup. Lepas tu aku pun download rakaman dashcam, matikan enjin dan tunggu sekejap untuk nak pastikan lelaki tu betul-betul dah tak ada dah di situ.

“Lepas tu aku nampak ada sekumpulan individu dah lalu depan kereta, terus aku keluar dan ikut mereka dari belakang menuju masuk pejabat. Aku masih menggigil sekarang.”

Berjaga-jaga Dalam Melindungi Barangan Peribadi

Tambah Asyikin, kawasan terbabit selalu dikawal dan dironda oleh pihak polis. Malah polis peronda sebelum ini juga pernah mengingatkan agar sentiasa berjaga-jaga dengan beg tangan.

Lebih selamat disilangkan atau dipeluk jika berada di kawasan berkenaan.

“Selalunya selamat je. Aku pun dah bertahun-tahun dekat kawasan tu Alhamdulillah tak ada apa-apa. Cuma hanya beri peringatan, untuk lelaki juga, sentiasa kunci kereta. Dekat persimpangan lampu isyarat pun banyak je kes penunggang motosikal curi beg tangan sebab tak kunci pintu. Jadi berhati-hatilah,” ujar wanita itu di akhir perkongsian.

Orang Ramai Luah Rasa Takut Lihat Kes Gangguan Di Titiwangsa

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai berasa bimbang dan takut dengan kes sebegitu.

“Takutnya. Dah la dia tercegat je dekat situ. Dia memang tunggu kamu keluar tu sis. Allah masih lindungi awak,” kata seorang wanita.

Malah ramai juga memberi tips keselamatan agar orang tidak dikenali gentar dan tidak berani menganggu anda.

“Lain kali untuk tujuan keselamatan, bunyikan hon kereta jika dalam bahaya. Untuk wanita yang memandu sendiri, sekadar tips kecemasan, gunakan hon jika diancam, cubaan samun atau diprovok sehinggalah ada orang awam datang tolong,” ujar seorang pengguna Threads.

Sumber: Threads

8 Tips Keselamatan Untuk Para Wanita

Khas untuk kaum Hawa, di sini kami kongsikan beberapa tips keselamatan yang anda boleh lakukan demi melindungi diri sendiri. Antaranya:

Menghantar pesanan mesej kepada keluarga atau pasangan untuk memaklumkan keberadaan anda. Pakai kasut yang rata bagi memudahkan anda untuk berlari menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri seperti membaling pasir ke bahagian mata. Jangan terlalu mesra dengan individu tidak dikenali. Elakkan terlalu leka bermain telefon sehingga tidak menyedari keadaan sekeliling anda. Muat turun aplikasi untuk menjejaki lokasi anda secara ‘live’ seperti ‘Life360‘. Elak mendedahkan lokasi semasa di media sosial.

