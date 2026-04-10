“Terus Hire & Dapat Gaji Lebih” – HR Kagum Gen Z Sediakan Dokumen Dengan Kemas Untuk Interview

Apabila sudah lama bekerja di sesebuah syarikat, pasti ada segelintir individu yang mahu lompat kerja dan keluar daripada zon selesanya (comfort zone).

Tetapi memang tidak dinafikan mendapatkan tawaran kerja bukanlah semudah disangka lebih-lebih pada waktu sekarang. Hal ini kerana, jumlah persaingan dalam pasaran pekerjaan semakin tinggi dengan kebanyakan calon yang mempunyai kelayakan serta kemahiran lebih kurang sama.

Situasi ini menyebabkan seseorang itu perlu bersedia dan melakukan sesuatu yang mampu membuatkan diri sendiri lebih menonjol berbanding calon-calon yang lain.

Calon Kerja Gen Z Sediakan Fail Dokumen Sijil Secara Tersusun

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang staf Sumber Manusia (HR) dikenali sebagai Ika berkongsi sikap seorang calon kerja yang datang ke sesi temu duga syarikatnya.

Kebiasaannya, sesetengah calon akan menyimpan dokumen mereka dalam fail poket sahaja tanpa menyusunnya dengan rapi dan mengikut turutan kepentingannya.

Namun menurut Ika, calon Gen Z yang datang ke sesi temu duga itu telah menyimpan setiap dokumen dibawa dengan kemas. Setiap sijil dibahagikan mengikut jenisnya seperti contoh gambar di bawah ini:

“Untuk setiap dokumen dia akan label macam ni. Sekarang jumpa ramai calon bawa sijil dalam poket fail je dan tak kepil elok-elok walaupun sudah pangkat eksekutif dan ke atas.”

HR Milenial Kagum Dengan Usaha Calon Untuk Mohon Pekerjaan

Usaha itu sekaligus membuatkan Ika berasa kagum kerana menurutnya, dia sudah lama tidak menerima calon temu duga yang begitu teliti dan bersedia dari segi dokumentasi.

Susunan yang teratur sekaligus memudahkan urusan panel temu duga untuk menyemak setiap sijil tanpa perlu mengambil masa lama.

“Sebagai seorang milenial, saya kagum sikit dengan seorang calon ni. Calon Gen Z datang temu duga siap bawa fail kemas gila macam ni dan semua dokumen tersusun, nampak usaha dia. Dah lama tak nampak vibe macam ni sebenarnya,” katanya.

Calon Ditawar Gaji Lebih Daripada Jangkaannya Kerana Dokumentasi Yang Tersusun

Berita baiknya, calon tersebut berjaya ditawarkan posisi kerja berkenaan disebabkan fail dokumen yang tersusun. Bukan itu sahaja, individu itu turut mendapat tawaran gaji lebih daripada jangkaannya (expected salary).

“Hari ni sebenarnya ada dua calon yang okay. Dan dua-dua berkelayakan. Tapi Ketua Jabatan (Head od Department) pilih dia. Sebab? Dia lebih bersedia. Semudah itu.

“Akhirnya terus kena ambil kerja dan HOD siap maklumkan kepada HR supaya tawarkan gaji lebih tinggi daripada jangkaan calon tu,” kongsi Ika.

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Tentang Dokumentasi Calon Kerja Yang Tersusun Rapi

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai turut memuji calon tersebut kerana menyediakan dokumen sijil dengan teratur.

“Memang patut ambil (bekerja) kalau macam ni. Ada sikap yang baik, mesti ada impression yang baik juga. Insya-Allah akan beri impak yang baik (kepada syarikat),” kata seorang wanita.

“Saya milenial dan saya pun buat macam ni. Disiplin tu yang membuatkan korang lebih menonjol,” tambah seorang pengguna Threads.

Sementara itu, ramai juga berkata mereka berjaya melepasi sesi temu duga selepas menggunakan cara berkenaan.

“Saya geng milenial. Baru-baru ni saya pergi ke temu duga kerja selepas 12 tahun bekerja di tempat yang sama. Sekarang baru ada keberanian untuk lompat kerja. Saya banyak juga ulang kaji dan cari tips untuk temu duga. Jadi ni usaha saya, saya compile semua sijil asal.

“Ikutkan nak letak senarai kandungan, tapi macam melebih pula. Panel temu duga tak tengok pun ada dalam fail ni, tapi tengok CV, borang mereka dan saya buat extra iaitu dengan cetak portfolio PowerPoint. Semuanya gambar pencapaian saya yang tertulis pada CV. Syukur, saya dapat kerja tu,” kongsi seorang netizen.

Apa Yang Perlu Disediakan Dalam Fail Dokumen?

Di ruangan balas, ramai juga yang bertanya dokumen penting apa yang patut dibawa sekali semasa sesi temu duga? Berikut adalah antara yang dikongsikan oleh Ika:

Sijil asal

Sijil akademik

Sijil kurus yang disertai

Sijil berkaitan yang dapat membantu menonjolkan diri daripada calon lain

Yang penting asingkan sijil original dan juga salinan agar tidak mengelirukan HR.

Walaupun sesetengah syarikat tidak memerlukan dokumentasi sebegitu, namun menurut Ika tidak salah untuk menyediakannya kerana daripada situlah majikan dapat melihat kesungguhan calon dalam memohon pekerjaan.

