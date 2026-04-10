Lelaki Dibawa Keluar Dari Pesawat, Didakwa Sentuh Pramugari Malaysia Airlines

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Gangguan seksual adalah satu perkara yang tidak patut diambil remeh oleh mana-mana pihak.

Pada masa kini, orang ramai semakin cakna dan akan melaporkan jenayah tersebut apabila mereka menjadi mangsa.

Malah orang sekeliling juga pasti tidak akan duduk diam apabila melihat individu lain menjadi mangsa pihak tidak bertanggungjawab.

Tular Penumpang Malaysia Airlines Lakukan Gangguan Seksual Terhadap Pramugari

Baru-baru ini, tular apabila seorang penumpang berkelakuan biadap terhadap pramugari yang sedang bertugas dalam satu penerbangan Malaysia Airlines.

Difahamkan pelaku merupakan seorang pelancong dari China yang didakwa telah bertindak menyentuh pramugari tersebut secara tidak senonoh di bahagian punggungnya.

Dalam video tular di media sosial, kelihatan suasana bertukar tegang apabila dia cuba mempertahankan kelakuannya itu.

Dia bagaimanapun telah dibawa keluar dari pesawat itu oleh pegawai keselamatan dan tidak dapat meneruskan penerbangannya.

Lelaki Anggap ‘Tepuk 2 Kali’ Bukan Satu Kesalahan

Memetik laporan The Sun, kejadian itu berlaku pada 8 April lalu, sebelum satu penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing, China berlepas.

Walaupun dituduh melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap pramugari terbabit, lelaki tersebut berkali-kali menegaskan bahawa dia tidak melakukan sebarang kesalahan.

Dia dilaporkan bertegas bahawa dia ‘hanya menepuk sebanyak dua kali’, dan kelihatan terkejut apabila dikeluarkan daripada pesawat itu.

Pramugari berkenaan bagaimanapun tegas mempertahankan kehormatan dirinya.

“(Sentuhan) Itu dikira ringan?” katanya sebelum memberitahu penumpang tersebut bahawa dia tidak akan dibenarkan untuk meneruskan penerbangan.

Lelaki Cuba Guna Alasan ‘Diplomatik’ China-Malaysia Untuk Pertahankan Diri

Situasi mula bertukar cemas apabila penumpang tersebut meninggikan suara dan mempersoalkan sama ada tindakan itu boleh dianggap sebagai satu bentuk gangguan.

“(Sentuhan) Macam ni? Kat Singapura pun tidak akan dikira (sebagai gangguan seksual), kan?” katanya dalam bahasa Mandarin.

Malah dia turut dilaporkan cuba mempertahankan dirinya dengan menyatakan tentang hubungan baik di antara negara China dan Malaysia.

Pramugari berkenaan sekali lagi menegaskan keputusan yang dibuat dan pegawai keselamatan lapangan terbang tidak akan membenarkan dia meneruskan penerbangannya.

Pihak TRPbm telah menghubungi Malaysia Airlines bagi kenyataan berhubung insiden tersebut, namun masih belum menerima sebarang maklum balas setakat ini.

Orang Ramai Setuju Lelaki Dikeluarkan Dari Pesawat Atas Kesalahannya

Menjenguk ke ruangan komen, orang ramai memuji tindakan pihak berkuasa yang tidak membenarkan lelaki itu meneruskan lagi penerbangannya.

Ada juga yang memberi cadangan agar pelaku tersebut dilarang daripada masuk semula ke Malaysia pada masa akan datang.

Seorang pengguna media sosial berkata kejadian itu tidak semena-mena pasti menyebabkan penerbangan ditangguhkan kerana barang-barangnya juga perlu dikeluarkan (off-load) dari pesawat tersebut.

Dalam masa sama, seorang individu mendakwa bahawa kes sedemikian selalunya tidak dibawa ke muka pengadilan jika berlaku di China.

Sumber: Threads

Langkah Perlu Diambil Jika Jadi Mangsa Gangguan Seksual

Gangguan seksual bukanlah perkara kecil yang boleh diabaikan kerana ia pasti dapat memberi kesan terhadap fizikal, emosi dan mental pelaku.

Oleh itu, pastikan anda membuat laporan jika berdepan situasi sedemikian. Berikut merupakan langkah-langkah perlu anda lakukan:

Catat tarikh, masa dan tempat kejadian berlaku.

Simpan bahan-bahan bukti berunsur seksual yang diterima.

Maklumkan kes itu kepada pihak ketiga jika perlu.

Kenal pasti jika ada individu lain yang melihat gangguan seksual tersebut berlaku.

Jika tidak pasti sama ada ia gangguan seksual atau pun tidak, hubungi pegawai psikologi atau kaunselor organisasi bagi mengesahkannya.

Kemukakan aduan kepada Unit Integriti jabatan tempat bertugas atau Polis Diraja Malaysia (PDRM).

NOTA: Sekiranya anda mendapati terdapat saksi kejadian gangguan seksual, individu terbabit boleh diminta memberi keterangan jika diperlukan.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.