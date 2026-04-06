Tiket Perodua Malaysia Masters 2026 Kini Dijual, Harga Bermula RM12

Tiket untuk Perodua Malaysia Masters 2026 kini sudah mula dijual, dan peminat boleh membelinya melalui Ticket2U.com.my.

Kejohanan HSBC BWF World Tour Super 500 ini dijadualkan berlangsung dari 19 hingga 24 Mei di Unifi Arena (sebelum ini dikenali sebagai Axiata Arena) di Kuala Lumpur.

Harga tiket bermula serendah RM12 untuk tempat duduk Upper Tier pada hari pembukaan, dan boleh mencecah sehingga RM460 untuk tempat duduk perlawanan akhir.

Pas musim juga turut ditawarkan.

Persatuan Badminton Malaysia (BAM) memaklumkan bahawa harga tiket dikekalkan pada kadar yang sama seperti tahun lalu.

Menerusi inisiatif #BAMBelanjaRaya, BAM turut menawarkan harga Early Bird sempena Aidilfitri sepanjang tempoh jualan.

Acara Super 500 Yang Berbaloi Untuk Direbut

Sebagai kejohanan BWF World Tour Super 500 — salah satu daripada sembilan kejohanan dalam kategori ini — Malaysia Masters mempunyai kepentingan besar dalam litar antarabangsa.

Pemenang boleh meraih sehingga 500 mata ranking dunia, manakala jumlah hadiah minimum bagi kejohanan Super 500 ialah USD420,000.

Edisi 2026 meningkatkan lagi taruhannya dengan jumlah hadiah keseluruhan USD500,000, menjadikannya antara kejohanan yang lebih lumayan dalam jelajah ini, terutama bagi pemain yang mengejar mata ranking dan ganjaran wang tunai.

Dengan kehadiran pemain-pemain terbaik tahun ini, permintaan tiket dijangka tinggi, kata Setiausaha Agung BAM, Datuk Kenny Goh.

Beliau menggalakkan peminat mendapatkan tiket lebih awal bagi mengelakkan kekecewaan, khususnya untuk kategori tempat duduk yang popular.

Pemain Malaysia Yang Perlu Diberi Perhatian

Salah satu tumpuan utama menjelang kejohanan ini ialah sama ada juara bertahan beregu lelaki, Man Wei Chong dan Tee Kai Wun, mampu mempertahankan gelaran mereka.

Kemenangan pasangan ini pada edisi tahun lalu menandakan kebangkitan semula Malaysia dalam kejohanan tersebut, dan mereka pastinya mahu mengulangi pencapaian itu di gelanggang sendiri.

Turut dijangka beraksi ialah juara dunia Chen Tang Jie dan Toh Ee Wei, bekas juara dunia Aaron Chia dan Soh Wooi Yik, serta pemenang pingat perak Kejohanan Dunia, Pearly Tan dan M. Thinaah.

Pertama kali dianjurkan pada tahun 1985, Malaysia Masters telah menjadi acara tetap dalam kalendar badminton antarabangsa selama lebih empat dekad, dengan pemain Malaysia berjaya meraih kejuaraan dalam pelbagai generasi.

Selain bintang tempatan, kejohanan ini juga sentiasa menarik penyertaan pemain terbaik dunia, menjadikannya bukan sahaja pentas global, malah satu sambutan terhadap kecemerlangan badminton Malaysia.

BACA JUGA: [Watch] Battle Of Brothers: Malaysian Shuttlers Make Badminton History At PERODUA Malaysia Masters

