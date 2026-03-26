“Hidupkan Fesyen Tradisi” – Trend Pemakaian Selendang & Payung Nyonya Di Aidilfitri Dipuji Ramai

Kalau anda perasan, semakin lama, golongan anak muda kini sudah mula beralih kepada fesyen-fesyen terdahulu. Ramai yang berpendapat ianya estetik dan menghidupkan lagi nostalgia tradisi lama.

Seperti sebelum ini, tular di media sosial apabila seorang Peneroka Warisan dan Penggaya Gaya Klasik dikenali sebagai Rayn Amrillah berkongsi beberapa foto dirinya bergambar di bangunan Sultan Abdul Samad di di Dataran Merdeka.

Apa yang menarik perhatian adalah dia bersama rakan-rakannya memperagakan sut lengkap kemeja dan tali leher bersama beg kerja, yang difahamkan fesyen-fesyen terdahulu dan kegilaan anak muda sekitar tahun 60-an.

Selendang & Payung Nyonya Jadi Pilihan Aksesori Tambahan Kaum Wanita Pada Aidilfitri Ini

Bersempena perayaan Aidilfitri kali ini pula, terdapat beberapa trend fesyen yang mula diikuti kaum Hawa iaitu pemakaian aksesori tambahan kepada baju kurung iaitu selendang dan juga payung nyonya.

Menurut usahawan Nabilah Nordin di akaun threads miliknya, budaya pemakaian sebegitu menghidupkan lagi fesyen orang Melayu dahulu.

“Selendang kepala, payung, kebaya warna warni. Dari dulu 😍,” katanya.

Sumber: Instagram (@khaininakhalil/@syblee)

Dalam satu hantaran lain, wanita itu turut berkongsi beberapa gaya dan gambar dari majalah lama memperlihatkan orang Melayu terdahulu memperagakan selendang pada bahu dan juga atas kepala.

Kalau zaman dahulu, para wanita lebih selesa mendandankannya bersama baju kebaya klasik. Tetapi kini, anda boleh lihat penggunaan selendang itu lebih versatil yang mana ramai memakainya bersama baju kurung moden dan diletakkan sekali dengan brooch berkilauan.

Sumber: Instagram (@imanopie/@ftnshc)

Menurut pandangannya, trend ini wajar dikembalikan semula bukan sahaja bersempena perayaan tetapi juga sesuai diperagakan di mana-mana majlis.

“Ni real style zaman dulu-dulu. Dulu tak ada media sosial pun tapi dorang lagi glamor (bergaya),” katanya.

Jelas Nabila, pemakaian selendang dan penggunaan payung nyoya itu turut menaikkan seri seseorang di musim lebaran ini.

“Warna kulit dan ciri wajah kita seolah-olah dicipta untuk serlahkan warna, serta pakaian yang mewah dan penuh hiasan. Jom kita hormati budaya dan asal usul kita,” tambahnya lagi.

Orang Ramai Setuju Pemakaian Selendang & Payung Nyonya Lebih Meriah Tahun Ini

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai turut bersetuju untuk menggalakkan lagi pemakaian selendang di kalangan wanita di Malaysia.

“Sukanya style ni (jadi) trend balik. Sangat Melayu,” kata seorang wanita.

“Ini sesuatu yang patut kita raikan semasa Hari Raya. Cantik!” tambah seorang pengguna Threads.

Malah ada juga individu yang berharap lebih banyak jenama pakaian memfokuskan kepada fesyen selendang selepas ini.

Sementara itu, ramai mahu trend pemakaian selendang ini kekal lama di kalangan masyarakat.

“Saya nak trend ni kekal sampai bila-bila sebab muka Melayu kita ni, dan watak kita yang lembut nampak sangat naik (seri) bila pakai warna-warni dengan lapisan fabrik. Suka sangat!” kata seorang netizen.

Sumber: Threads

Tutorial Pakai Selendang Pelbagai Gaya

Jika anda pertama kali nak cuba memakai selendang, ia mungkin agak sukar dan leceh memandangkan hadir dengan pelbagai jenis. Paling popular adalah satin atau chiffon satin.

Untuk mengelakkan ia mudah terjatuh dan terletak elok pada badan, kami sarankan anda cuba pakai selendang jenis cotton, songket atau yang mempunyai tekstur seperti jahitan sulam.

Sumber: Nuria/Songket Dunia

Berikut kami kongsikan juga beberapa tutorial mudah untuk anda ikuti. Yang penting kena selalu practice, barulah menjadi!

Antaranya:

Tonton video penuh [DI SINI].

♬ original sound – aida razmannn @aidarazman — selendang bahu styles you can try di aildilfitri nanti gais 🌙 tudung yang aida pakai: 1) Maroon LE Heirloom in Berry (shawl Maroon) 2) Cross Stitch in Daisy (shawl Butter yellow) 3) Selendang bahu – Heirloom Selendang in Cotton Candy all from @TudungPeopleOfficial #AidaRayaDiary2026

Tonton video penuh [DI SINI].

Tonton video penuh [DI SINI].

Tonton video penuh [DI SINI].

