[Video] Ramai Puji Peniaga Bazar Beri Apam Balik Free Kepada Individu Berjaya Sambung Ayat Al-Quran

Seperti yang kita tahu, banyak manfaat diperoleh jika rajin bersedekah. Walaupun pemberian tidak begitu besar, namun keikhlasan seseorang itu yang paling penting dan bermakna di sisi Allah SWT.

Sebenarnya banyak cara untuk kita menderma, bukan hanya terhad di tabung masjid atau surau sahaja.

Ramai juga golongan usahawan yang menyelitkan konsep bersedekah semasa berniaga. Sebagai contoh, memberi diskaun serta promosi atau pemberian makanan secara percuma.

Peniaga Bazar Tawar Apam Balik Percuma Jika Berjaya Sambung Ayat Al-Quran

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita dikenali sebagai Amira berkongsi sebuah gerai apam balik terletak di Bazar Ramadan Putrajaya yang mengamalkan konsep berniaga sambil bersedekah.

Jelasnya, apabila mahu membeli juadah berbuka puasa, dia bersama suami terlihat satu papan tanda yang tertulis “sambung ayat Al-Quran, percuma apam balik”.

Tidak melepaskan peluang itu, Amira meminta suaminya untuk mencuba, memandangkan pernah mengikuti kelas hafazan ketika melanjutkan pengajian di universiti dahulu.

Menerusi video perkongsian, kelihatan suami Amira sedang menyambung petikan ayat Al-Quran yang dilafazkan oleh peniaga Apam Balik Kuhot.

Individu Berjaya Boleh Pilih Perisa Apam Balik Termasuk Yang Premium

Alhamdulillah rezeki, Amira bersama pasangan menerima apam balik percuma pada petang itu. Lebih menarik lagi pengunjung yang berjaya boleh memilih apa-apa jenis perisa yang mereka mahukan.

Sumber: Threads acidixx

“Baik betul abang ni bagi je kami pilih mana-mana perisa walaupun yang premium. Apam balik sedap, banyak jagung dan penuh.

“Semoga dimurahkan rezeki abang dan akak. Kalau bukan dekat bazar diorang meniaga dekat Cyberjaya,” katanya di ruangan kapsyen.

Bukan sahaja dapat pahala dan keberkatan bersedekah tetapi dalam masa sama mengajak orang ramai untuk mengingati bacaan ayat suci Al-Quran, besar ganjarannya Insya-Allah.

Pengunjung Luah Rasa Syukur Dapat Apam Balik Percuma

Amira dalam satu lagi hantaran turut berterima kasih kepada peniaga tersebut kerana membuatkan hari mereka gembira pada ketika itu.

“Diorang (peniaga) baik sangat. Siap panggil budak-budak tahfiz yang lalu lalang untuk sambung ayat Al-Quran. Sedekah cara mereka👍,” ujarnya.

Jika anda berminat untuk menyahut cabaran dan sokong bisnes peniaga berkenaan, bolehlah singgah ke bazar dengan berbaki lebih kurang beberapa hari sahaja lagi sebelum Syawal tiba.

Lokasi: Apam Balik Kuhot, Bazar Ramadan Presint 3, Putrajaya.

Orang Ramai Kagum Dengan Sifat Murah Hati Peniaga

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai memuji peniaga kerana tidak berkira untuk berkongsi rezeki dengan pengunjung bazar Ramadan.

“Bagusnya, berniaga sambil beramal sedekah lagi,” kata seorang netizen.

Malah pengguna Threads turut mendoakan agar rezeki peniaga apam balik berkenaan diperluaskan.

“Moga gerai abang ni sentiasa berlimpangan pelanggan dan moga laku hingga habis licin (jualan). Amin,” ujar seorang lelaki.

“Weh bagusnya kedai ni. Semoga kedai ni viral hingga pemilik kaya-raya,” tambah seorang lagi individu.

Sementara itu, ada juga pembeli yang sempat berkongsi kebaikan si peniaga pada tahun-tahun sebelum ini.

“Tahun lepas dapat apam balik premium juga tapi sebab saya ibu mengandung. Hehe rezeki bayi. Memang sedap apam balik kedai abang ni,” kata seorang wanita.

Berikut antara komen-komen warganet:

