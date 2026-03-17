“Ramai Beratur” – Wanita Bengang, Dakwa Individu Tiada Common Sense Kemas Kereta Ketika Parkir Di Pam Minyak

Dah nak masuk musim raya Aidilfitri ni, mesti jalan raya seluruh negara khususnya menghala ke kawasan kampung akan mula sesak. Kadangkala walaupun sudah merancang perjalanan, pasti ada masanya tersangkut juga jem.

Oleh disebabkan itu, ramai individu akan berhenti di Hentian Rehat dan Rawat (R&R) atau stesen minyak bagi mengisi petrol.

Memang tidak boleh dinafikan, jumlah pengguna stesen minyak memang ramai pada ketika itu. Justeru, adalah penting untuk kita bergegas dan segera menyelesaikan urusan masing-masing bagi memberi ruang kepada orang lain pula untuk isi minyak.

Pemandu Innova Didakwa Bersihkan But Kereta Ketika Masih Parkir Di Pam Minyak

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila seorang wanita dikenali sebagai Dieja berkongsi situasi tidak menyenangkan yang berlaku di sebuah stesen minyak.

Menerusi video perkongsian, kelihatan beberapa buah kenderaan sedang beratur bagi mengambil giliran untuk mengisi minyak.

Namun niat Dieja untuk meneruskan perjalanan dengan pantas tergendala apabila ada pengguna stesen minyak yang didakwa parkir di pam minyak dalam tempoh masa lama hingga menyusahkan orang lain.

Dakwa Dieja, penumpang dan pemandu Toyota Innova tersebut bertindak membersihkan but kereta ketika masih parkir di pam minyak terbabit.

Aksi itu bukan sahaja membuatkan orang lain terpaksa tunggu lama, malah didakwa menyebabkan kesesakan di stesen berkenaan.

“Belakang dah jem ni. Kita pun duk tunggu dia keluar. Dah lama isi minyak dah. Boleh lepak lama dekat situ dari tadi,” dakwanya.

Wanita Minta Pemilik Kereta Fikir Keadaan Pengguna Stesen Minyak Yang Lain

Tambah wanita itu lagi, pemandu Innova kemudiannya telah keluar daripada ruangan pam minyak sebelum suaminya sempat menegur.

“Tolong eh nak balik beraya ni. Tolong ada common sense! Orang lain beratur nak isi minyak hah,” katanya.

@missdiejaaa__ Laki aku baru nak pegi sound nasib dia gerak. Mana pergi common sense eh ?

Ramai Harap Pengguna Stesen Minyak Lebih Peka & Jangan Buang Masa Orang Lain

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai turut menegur individu yang suka mengambil masa yang lama semasa memarkir kenderaan di pam minyak.

“Paling menyampah dah isi minyak, dia pergi masuk kedai shopping. Kadang tu bayar minyak sekali sambil membeli. Kereta kalau dekat luar tak banyak tak apa. Ni orang dah beratur panjang dah,” kata seorang pengguna TikTok.

Malah beberapa individu berkata mereka akan berasa cuak sekiranya ada banyak kereta sedang menunggu giliran di pam minyak.

“Aku jadi gelabah kalau belakang dah beratur dua ke tiga biji kereta. Memang isi terus jalan, tak ada nak terhegeh-hegeh,” ujar seorang wanita.

Etika Semasa Di Stesen Minyak

Mungkin ramai yang terlepas pandang, tetapi stesen minyak adalah untuk kegunaan bersama. Oleh disebabkan itu, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan elak menyusahkan orang lain.

Berikut kami kongsikan beberapa etika yang perlu dipraktikkan ketika berada di stesen minyak:

Segera bergerak setelah mengisi minyak dan elakkan menunggu terlalu lama atau melakukan urusan lain yang tidak penting di pam minyak.

Gunakan petak parkir yang disediakan sekeliling stesen minyak jika mahu ke kedai runcit atau ATM.

Jika terpaksa parkir di tempat sepatutnya, tinggalkan nota pada kenderaan atau maklumkan kepada petugas stesen minyak.

Pastikan anak-anak tidak berlari atau bermain di kawasan pam minyak.

Jangan merokok keranan mampu menyebabkan kebakaran atau letupan.

