“Makan Sampai Licin” – Keluarga Perancis Approve Resipi Cottage Pie Che Sayang Kitchen

Sebelum ini, kecoh di media sosial apabila content creator masakan, Che Sayang Kitchen dikritik oleh pengguna X disebabkan salah satu resepi masakan yang dimuat naik 1 Mac lalu di akaun media sosial miliknya.

Dah masuk trimester ke-2 berpuasa ni, kalau rasa macam nak try berbuka puasa selain nasi korang boleh buat Cottage Pie. Selamat mencuba 😁￼ pic.twitter.com/DzsQIphw1x — Che Sayang Kitchen (@CheSayang_) March 1, 2026

Individu itu berkata, resipi Cottage Pie dikongsikan Che Sayang atau nama sebenarnya Abdul Qayyum Halid adalah kurang tepat dan ‘tidak semenggah’. Jelasnya lagi, resepi masakan dikongsikan tidak melambangkan hidangan barat dan Irish yang sepatutnya kaya dengan herba serta perisa.

Tambahnya, sebagai content creator, Che Sayang sepatutnya tidak mengambil jalan singkat dan menggunakan bahan-bahan sebenar bagi Cottage Pie.

Sumber: Media sosial

Wanita Teruja Tiru Semula Resepi Cottage Pie Che Sayang

Bagaimanapun, rata-rata netizen memberikan reaksi berbeza dan berpandangan bahawa ramai sebenarnya menikmati menu Cottage Pie menggunakan resipi yang sudah diringkaskan oleh Che Sayang.

Bukan sahaja disukai rakyat Malaysia, malah penduduk Perancis juga dilihat terkejut dengan kelazatannya.

Seperti baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila seorang wanita dikenali sebagai Ann berkongsi video dirinya sedang mencuba meniru resepi Cottage Pie itu.

Jelas wanita tersebut, dia menggunakan bahan-bahan ringkas yang boleh didapatkan di dapurnya.

Walaupun tersilap langkah iaitu meletakkan krim masakan dan bukannya susu seperti dinyatakan Che Sayang, namun dia berpuas hati dengan hasilnya.

Keluarga Berasal Dari Perancis Nikmati Cottage Pie Guna Resepi Che Sayang

Menerusi klip sama, Ann juga sempat berkongsi reaksi ahli keluarganya yang berasal dari Perancis semasa mencuba pai berkenaan. Semua yang sedang makan di atas meja dilihat menyukai juadah itu, siap tunjuk ‘thumbs up’ lagi.

Malah menuru Ann, ada yang sampai bertambah makan Cottage Pie itu.

“Che sayang! Terima kasih memang sedap betul! Kami makan sampai licin, lupa ambil video bekas licin!” kata wanita tersebut.

Dia dalam masa sama berharap agar orang ramai turut mencuba resepi dikongsikan content creator terbabit.

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Lihat Orang Perancis Nikmati Cottage Pie Che Sayang

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet seronok melihat penduduk negara Barat menikmati makanan hasil resepi Che Sayang.

“Selera orang Melayu ni universal (sejagat) tau lagi-lagi masak penuh kasih sayang. Sedap dan orang Perancis pun perakui,” kata seorang pengguna Threads.

Malah ada yang berkata bahawa topik memasak adalah subjektif yang mana setiap orang boleh menyediakan makanan dengan cara mereka tersendiri.

“Itulah, memasak ni tak ada yang betul tak ada yang salah, janji sedap,” ujar individu berkenaan.

Sementara itu, segelintir netizen turut berkongsi hasil makanan mereka selepas mencuba sendiri resepi dikongsikan Che Sayang.

“Saya pun guna resepi Che Sayang. Tak semua bahan ada, guna apa yang ada je. Tetap sedap. Nanti nak buat lagi,” kata seorang wanita.

Berikut antara komen-komen netizen:

Sumber: TikTok (@annfrancex3)

