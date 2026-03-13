“Cukai Mungkin Naik” – Prof Jomo Kwame Perjelas Impak Krisis Iran-AS Terhadap Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Perang antara Republik Islam Iran dan Amerika Syarikat tercetus apabila satu operasi dilancarkan oleh AS bersama Israel pada 28 Februari.

Iran kemudiannya bertindak melancarkan serangan balas terhadap negeri-negeri Teluk yang mempunyai kepentingan AS dan turut menutup laluan Selat Hormuz.

Sehubungan itu, konflik yang semakin memuncak di rantau Asia Barat itu membuatkan ramai pihak risau tentang impaknya terhadap ekonomi global, apatah apabila Selat Hormuz yang ditutup merupakan antara laluan utama perdagangan minyak mentah dunia.

Harga Barangan Akan Meningkat Akibat Perang Iran-AS

Situasi ini sudah pasti turut menimbulkan kegusaran dalam kalangan rakyat Malaysia yang tertanya-tanya apakah impak perang Iran-AS terhadap negara.

Semalam (12 Mac), Penasihat Penyelidik di Institut Penyelidikan Khazanah (KRI), Prof Dr Jomo Kwame Sundaram, mengulas kesan perang ini terhadap Malaysia.

Kata beliau, antara kesan terbesar adalah kebarangkalian harga barangan akan meningkat, khususnya barangan yang dihasil menggunakan tenaga minyak petroleum atau gas.

“Itu akan melambung tinggi, dan terus melambung. Sudah pasti kerajaan Malaysia tidak dapat tanggung melalui subsidi selama-lamanya.

“Jadi soalnya, bila? Bila kerajaan akan memindahkan beban harga ini kepada rakyat Malaysia?” ujarnya.

Cukai Mungkin Meningkat Atau Perbelanjaan Kerajaan Terpaksa Dipotong

Mengulas lanjut tentang subsidi kerajaan Malaysia terhadap harga minyak, Prof Jomo berkata perbelanjaan ini sudah tentu akan memakan belanja kerajaan yang lebih tinggi.

Katanya perkara ini sekali gus boleh menyebabkan peningkatan dalam peratus cukai yang dikenakan terhadap rakyat.

“Siapa akan tanggung? Kerajaan akan tanggung. Bagaimana kerajaan nak membiayai subsidinya? Dengan cukai,” ujarnya.

Sebaliknya, jika cukai tidak dipertingkatkan, Prof Jomo menerangkan kerajaan akan terpaksa memotong perbelanjaan atau membatalkan peruntukan projek-projek yang dirancang.

Ini termasuklah perbelanjaan yang dirancang bagi tujuan kesihatan, pendidikan serta bantuan sosial yang diberi bagi membantu golongan yang susah.

Foto: MalayMail

Ekonomi Dunia Tumbuh Kurang Pesat

Di samping itu, Prof Jomo berpendapat terdapat satu lagi faktor lain yang kurang diambil kira, iaitu kemungkinan besar ekonomi dunia akan tumbuh dengan kurang pesat dalam jangka masa panjang.

“Akibatnya, kita dapati bahawa pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan berlaku,” katanya.

Dalam keadaan ini, beliau menjelaskan bahawa jumlah pendapatan individu mungkin berkurangan, manakala belanja harian terus meningkat akibat inflasi.

“Ini akan berlaku bukan hanya di Malaysia, tetapi rata-rata di dunia. Sudah tentu berbeza mengikut keadaan tempatan masing-masing, tetapi kesannya cukup besar,” katanya.

Tidak Mustahil Perang Berlanjutan & Turut Berlaku Di Negara Lain

Tambah Prof Jomo, timbul juga kemungkinan perang antara Iran dan Israel serta AS akan berterusan dan tidak akan tamat segera seperti yang diharapkan banyak pihak.

Katanya, situasi ini bermakna tidak mustahil jika perang yang berlaku turut terjadi di negara-negara lain.

“Kita dapati dalam tahun 2025, Amerika Syarikat telah bom 10 negara lain. Walaupun mereka dibom dan tidak melakukan tindak balas pada waktu itu, mungkin akan mengambil kesempatan sekarang.

“Kecenderungan ke arah perang ini dilihat semakin kuat dan tiada negarawan yang sanggup meminta supaya perang tidak diteruskan. Itu yang sedih sekali dalam keadaan sekarang,” ujarnya.

Tonton video penuh [DI SINI].

PMX Minta Rakyat Berjimat, Batal Sambutan Aidilfitri Peringkat Kerajaan

Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa rakyat dan sektor perniagaan agar lebih berjimat cermat dan mengawal perbelanjaan susulan keadaan yang memuncak di Asia Barat.

Beliau berkata ini kerana peperangan Iran-AS berpotensi memberi kesan besar kepada ekonomi dunia, khususnya dari segi kos pengangkutan, perdagangan dan harga barangan import.

“Setakat ini kita masih boleh bertahan dalam tempoh satu hingga dua bulan, tetapi petanda awal tidak begitu baik.

“Jika keadaan ini berlanjutan, kos barangan termasuk makanan dan import untuk syarikat kecil dan sederhana akan meningkat,” katanya dipetik Awani.

Pada Rabu (11 Mac), Anwar turut mengumumkan bahawa tiada majlis rumah terbuka Aidilfitri akan dianjurkan oleh mana-mana kementerian, agensi serta syarikat berkaitan kerajaan (GLC) sebagai langkah berjimat cermat.

Selain itu, lawatan luar negara menteri dan anggota pentadbiran turut dihadkan, kecuali bagi urusan yang telah dijadualkan atau wajib dihadiri.

