“Boleh Saya Makan Dulu? Sangat Lapar” – Non-Muslim Minta Izin Makan Depan Wanita Berpuasa Raih Pujian

Meskipun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa serta agama, namun masyarakat masih boleh hidup dengan harmoni dan sejahtera.

Antara contoh mudah yang anda boleh lihat pada ketika ini adalah orang ramai sangat mengalu-alukan kehadiran orang bukan Muslim untuk sama-sama mengimarahkan masjid bagi sesi berbuka puasa.

Malah, antara perkara yang kerap berlaku dalam kalangan masyarakat adalah individu bukan Muslim sorok-sorok makan kerana mahu menghormati saudara beragama Islam.

Wanita Puji Sikap Sopan 2 Lelaki Non-Muslim Kerana Minta Izin Untuk Makan

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita dikenali sebagai Nora berkongsi situasi dan pengalamannya sewaktu berbuka puasa di sebuah restoran mamak, Syed Bistro Puchong, Selangor.

Jelasnya, 15 minit sebelum azan Maghrib berkumandang, dua pelanggan bukan Muslim yang berada di sebelahnya tiba-tiba meminta kebenaran untuk makan dahulu kerana sudah berasa lapar.

Perkara itu kemudiannya membuatkan Nora terkejut selain tersentuh dengan sikap mereka yang prihatin terhadap umat Islam yang sedang berpuasa.

Malah tindakan pelanggan yang meminta izin itu menunjukkan contoh baik rukun negara ke-5 iaitu ‘kesopanan dan kesusilaan’. Jelas wanita itu, ia sekaligus membuktikan bahawa rakyat di Malaysia ini sangat harmoni antara satu sama lain.

“Rasa sangat-sangat dihormati bila dua lelaki Cina ni (pelanggan) minta kebenaran nak makan dulu dekat kedai mamak. Masa ni lagi 15 minit macam tu nak berbuka, terkejut tiba-tiba, ‘Kak, boleh saya makan dulu, sangat lapar.’

“Lepas tu saya cakap tiada masalah, teruskan je. Kemudian lepas azan dah berbunyi, dia siap cakap ‘selamat berbuka’. Terharu sangat masih ada yang baik-baik,” katanya.

Tambah Nora, dia juga sempat berbual dengan dua pelanggan yang berasal dari Pulang Pinang itu.

Ramai Netizen Terharu Orang Bukan Muslim Santuni Umat Islam, Turut Kongsi Pengalaman Sama

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai terharu dengan sikap kedua-dua pelanggan yang menghormati individu berpuasa di sekeliling mereka.

“Tindakan yang kecil tapi sangat menghormati. Terima kasih orang baik. Walaupun kami (umat Islam) okay je kalau orang bukan Muslim makan ketika bulan puasa, tapi kami sangat hargai keprihatinan korang,” kata seorang wanita.

Malah ramai juga berkongsi sikap orang bukan Muslim yang lain ketika menyantuni rakan saudara Islam.

“Ramai sangat non-Muslim yang baik di Malaysia ni. Tetapi tercemar dengan kerenah seorang dua yang biadab. Saya bekas guru. Murid non-Muslim saya waktu nak minum, minta izin dan pusingkan badan ke belakang. Saya jawab, minum sahaja, tak jadi masalah,” ujar seorang bekas cikgu.

Sementara itu, ramai juga menyifatkan sikap prihatin dan bertimbang rasa dua pelanggan berkenaan menunjukkan bahawa rakyat Malaysia masih hidup dalam keadaan harmoni tanpa mengira latar belakang.

“Tu memang rakyat Malaysia sejati. Walaupun banyak konflik yang kita tempuhi sekarang, tapi ni contoh ketara yang menunjukkan komuniti kita masih kuat (sejahtera),” kata seorang pengguna Threads.

Berikut antara komen-komen netizen:

