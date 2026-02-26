“Nak Buat Resepi Che Sayang, Kena Join Kelas Khairul Aming” – Ramai Terhibur 2 Wanita Tertukar Bahan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap kali tibanya di bulan Ramadan, pempengaruh cef kegemaran rakyat Malaysia pasti membanjiri media sosial dengan video-video masakan dan resepi bagi berbuka puasa.

Antara nama yang tidak lekang disebut oleh masyarakat dalam negara sudah tentulah Khairul Aming dan Che Sayang Kitchen.

Setiap hari pasti ada sahaja resepi menarik yang dikongsikan oleh mereka dan menjadi pilihan ramai untuk dicuba sendiri di rumah. Sampai habis stok bahan kat kedai ya!

Wanita Pesan Bahan Untuk Masak, Lain Pula Yang Diterima

Namun baru-baru ini, satu kejadian mencuit hati berlaku apabila dua orang wanita saling tertukar pesanan yang dibuat menerusi Grab.

Dalam hantaran di Threads, seorang wanita mendedahkan dia menerima bahan masakan yang berbeza dari apa yang dipesannya menerusi aplikasi itu.

Katanya kesalahan itu berpunca daripada kesilapan pihak pasar raya sewaktu menyediakan pesanannya.

Antara bahan yang diterima olehnya termasuklah mentega, hirisan daging dan roti mantao mini, walhal dia sebenarnya mahu menghasilkan resepi puding karamel Khairul Aming.

Wanita Lain Tampil Dengan Pesanan Yang Tertukar

Apa yang kelakar adalah apabila seorang lagi wanita tampil menunjukkan pesanan yang diterima olehnya.

Rupa-rupanya, mereka telah saling tertukar pesanan! Dia pula menerima bahan-bahan seperti keju krim, cili padi dan ubi kentang. Tapi yang pastinya dua-dua order roti mantao mini.

Katanya, dia merupakan ‘pelajar kelas’ Che Sayang dan mahu memasak hidangan daging yang pernah ditunjukkan oleh cef itu sebelum ini, kemungkinan resepi Dendeng Batokok.

Namun disebabkan kesalahan yang berlaku, dia terpaksa menyertai kelas Khairul Aming dan menghasilkan resepi Mantao Buttermilk. Nasib baik dapat masak juga ye.

“Ini bukan random, ni rezeki. Walaupun rasa macam salah alamat hahaha. Tapi rezeki dapat masuk kelas KA semalam sebagai student exchange,” katanya.

Ramai Terhibur 2 Wanita Tertukar Bahan Memasak & Cikgu

Menjenguk ke ruangan balas, ramai yang berasa terhibur dengan ‘insiden’ dua wanita itu tertukar bahan memasak sehingga terpaksa mengubah menu yang dirancang.

Bukan sahaja resepi memasak, malah mereka turut tertukar ‘cikgu’ yang menghasilkan menu-menu tersebut.

“Lah tertukar bahan-bahan assignment. Ni la bila lecturer bagi assignment dekat-dekat,” seloroh seorang pengguna media sosial.

“Ni kira tertukar prop assignment. Boleh minta extend tarikh hantar ke? Macam kelas prof berbeza tu,” kata seorang lagi.

Ada juga yang berkata kedua-dua wanita itu perlu berjumpa dan berkongsi roti dan keju krim yang dibeli kerana dua bahan itu laku laris dan kini susah didapati di kedai.

Apapun situasi ini memang menambah lagi rasa seronok orang ramai untuk mencuba resepi-resepi yang dikongsikan sepanjang bulan Ramadan ini.

