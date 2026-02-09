Hasrat Dapat Lesen Motosikal Tak Tercapai, Gadis Maut Saat Sedang Jalani Ujian JPJ

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Impian seorang gadis untuk mendapatkan lesen motosikal tidak kesampaian apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya saat sedang menjalani ujian Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

Memetik Kosmo, Alesya Qaisara Ahmad Nazri yang berusia 17 tahun, maut selepas terlibat dalam satu kemalangan ketika menduduki ujian di sebuah sekolah memandu di Salak Tinggi, Sepang baru-baru ini.

Bercakap kepada Kosmo, kakak mangsa, Amylia berkata, dia menerima berita kemalangan itu apabila dimaklumkan oleh anak saudaranya menerusi panggilan video yang juga merupakan calon ujian memandu di tempat sama.

“Semasa (kejadian) itu, anak saudara saya sedang menunggu giliran untuk ujian memandu. Buat masa ini, yang kami tahu arwah adik mengalami kecederaan di kepala,” katanya.

Keluarga Harap Siasatan Dijalankan Untuk Kenal Pasti Punca Sebenar Kemalangan

Sehubungan itu, keluarga mangsa berharap agar siasatan telus dan menyeluruh akan dijalankan oleh pihak berkuasa bagi mengenal pasti punca sebenar kemalangan yang berlaku ke atas mangsa.

“Keluarga sedang menguruskan perkara ini melalui saluran rasmi dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan

“Kami juga sedang mendapatkan penjelasan daripada pihak berkaitan kerana kami lambat dimaklumkan mengenai kejadian itu daripada pihak mereka,” katanya

Mangsa Tidak Sakit Sebelum Ditimpa Kemalangan

Amylia sebelum ini memuat naik hantaran di media sosial yang mendedahkan adik bongsunya itu telah menghembuskan nafas terakhirnya pada Khamis (5 Februari) lepas.

Menurutnya, motosikal yang dibawa oleh Alesya ketika menduduki ujian hilang kawalan sebelum adiknya maut di tempat kejadian.

Dia turut menegaskan bahawa mangsa tidak mengalami sebarang masalah kesihatan sebelum ditimpa kemalangan.

Amylia yang meminta orang ramai agar mendoakan arwah, turut memaklumkan bahawa keluarganya masih tidak menerima sebarang pencerahan mengenai punca kejadian daripada pusat latihan memandu terbabit.

“Sehingga kini kami sekeluarga tiada dapat pencerahan dan tanggungjawab daripada pusat latihan memandu tersebut tentang punca kejadian. Mohon pembelaan buat adik saya,” katanya.

Dia turut berkongsikan beberapa video termasuk ketika berada di pusara Allahyarharmah.

