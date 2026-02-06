“Tak Ada Dah Kenangan” – Pokok Tualang 120 Tahun Terpaksa Ditebang Demi Projek LTU 2A

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pembinaan projek Lingkaran Tengah Utama (LTU) Pakej 2A di Gua Musang, Kelantan kini sedang giat berlangsung serta turut membabitkan kawasan di sekitar Kampung Sungai Bayu.

Sehubungan itu, sebatang pokok tualang yang menjadi mercu tanda laluan Gua Musang-Kuala Krai terpaksa ditebang bagi memberi laluan kepada projek tersebut.

Pokok dianggarkan berusia kira-kira 120 tahun itu merupakan sebahagian identiti Kampung Sungai Bayu sejak sekian lama.

Menurut Penyelaras Projek LTU Pakej 2A Fizal Irwan Abdul Wahid, penebangan pokok dengan tinggi sekitar 60 meter dan lilitan batang sebesar tiga pemeluk telah mendapat kebenaran Jabatan Perhutanan disebabkan berada tepat pada jajaran projek LTU 2A.

Walaupun Sedih, Penduduk Setempat Terima Penebangan Pokok Demi Kelancaran Projek

Bercakap kepada Bernama, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Mukim Relai Utara, Mohd Sopian Che Seman, berkata penduduk setempat terpaksa menerima langkah itu demi kelancaran projek tersebut walaupun berdepan kesan emosi.

“Pokok ini menjadi penanda kepada pengguna jalan raya bahawa mereka telah tiba di Sungai Bayu. Namun demi pembangunan, kami merelakannya dan berharap projek LTU Pakej 2A dapat disiapkan mengikut jadual bagi memberi manfaat kepada pengguna jalan raya,” katanya.

Dalam masa sama, tular di media sosial beberapa rakaman video yang menyaksikan kerja-kerja menebang pokok yang dijalankan bermula 9.15 pagi semalam (5 Februari).

Dapat dilihat pokok gergasi itu ditolak menggunakan jentera pengorek (excavator) selepas bahagian bawahnya dipotong menggunakan mesin gergaji elektrik.

Ramai Sedih Pokok Tualang Terpaksa Ditebang

Video berkenaan penebangan pokok gergasi berusia lebih 100 tahun itu meraih perhatian ramai dengan warganet memberi pendapat berbeza.

Rata-rata meluahkan rasa sedih melihat khazanah alam itu ditebang, lebih-lebih lagi dalam kalangan anak jati Kelantan yang sememangnya berasa dekat dengan mercu tanda tersebut.

“Nak bagi tinggi tu perlukan 120 tahun, 3 generasi manusia. Nak tebang tak sampai sehari,” kata seorang individu.

Ada juga yang berpendapat bahawa pokok dewasa yang sihat tidak sepatutnya ditebang. Malah ada yang mempersoalkan jika projek tersebut tidak mempunyai team Environmental, Social, and Governance (ESG).

Ada Juga Yang Bersetuju Pokok Tualang Ditebang

Dalam pada itu, sesetengah warganet bersetuju dengan penebangan pokok gergasi itu yang sudah terlalu tua.

“Memang pokok dah reput di bahagian dalam dah 40%, sampai lebah kelulut buat sarang. Tindakan tebang lebih tepat untuk keselamatan masa depan. Ni kampung saya dan pagi tadi masa tebang pun saya ada kat situ,” luah seorang individu.

Malah ada juga yang berpendapat walaupun ramai yang berasa sedih sekarang, namun mereka pasti gembira apabila dapat menggunakan lebuh raya berkenaan pada masa hadapan.

