Restoran Di Seremban Diarah Tutup & Dikenakan Kompaun Oleh JKNNS Selepas Didakwa Cuci Saki Baki Makanan

Terdahulu dakwaan di media sosial memaparkan seorang pekerja di sebuah restoran di Seremban, Negeri Sembilan membasuh saki baki makanan seperti ayam, daging kambing serta tauhu dari lebih masakan yang tidak habis dijual.

Makanan tersebut dipercayai ingin dimasak semula untuk jualan pada keesokan harinya.

Menerusi video yang dikongsikan kelihatan pekerja restoran itu sedang berada di sebuah singki dipercayai membasuh saki baki makanan terbabit.

Dalam video sama, turut kelihatan perakam menunjukkan sisa makanan yang telah dibasuh di letakkan dalam satu bekas besi.

JKNNS jalankan siasatan terhadap restoran tular & diarahkan tutup premis

Susulan daripada video tular itu, Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan (JKNNS) mengambil maklum aduan terbabit dan menjalankan siasatan ke atas restoran terbabit.

“Pemilik restoran telah dikenakan tindakan penguatkuasaan dan diarahkan penutupan premis di bawah Seksyen 11, Akta Makanan 1983 dan pengeluaran notis kompaun di bawah Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009.

“JKNNS memandang serius isu kebersihan dan keselamatan makanan. Justeru itu, orang ramai terutama pemilik, pengusaha dan pengendali makanan diwajibkan untuk memastikan aspek keselamatan makanan terjaga. Pengabaian ke atas aspek kebersihan dan keselamatan makanan boleh menyebabkan kejadian keracunan makanan,” ujarnya dalam satu kenyataan di Facebook.

Orang ramai dinasihatkan utama keselamatan makanan

JKNNS dalam masa sama, turut menasihati orang ramai untuk mengutamakan keselamatan makanan dengan mengamalkan ‘Perhati dan Pilih’ semasa memilih premis makanan serta amalkan ‘Lihat Hidu Rasa’ kerana ia langkah paling mudah untuk mengelakkan daripada keracunan makanan.

Pihaknya juga sentiasa peka serta prihatin terhadapn perkara yang boleh mengancam keselamatan pengguna.

