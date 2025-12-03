“BM Menyatukan Kita” – Ini Respon ‘Win’ Mekyun Selepas Ada Individu Kritiknya Tak Tahu Mandarin

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum sedia maklum bahawa Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang dituturkan oleh segenap masyarakat Malaysia tanpa mengira bangsa.

Namun kadangkala masih terdapat sebilangan kecil individu yang mempersoalkan mengapakah seseorang yang bukan Melayu lebih fasih bertutur dalam Bahasa Melayu dan tidak pandai bahasa ibunda sendiri.

Individu Kritik Mekyun Tak Pandai Berbahasa Mandarin, Malukan Nenek Moyang

Baru-baru ini, influencer Mekyun telah memberi maklum balas terhadap komen yang diterima di platform TikTok (@mekyunnnn) yang mengkritiknya kerana tidak pandai berbahasa Mandarin.

Malah individu tersebut turut berkata Bahasa Melayu tiada guna, sebaliknya cukup sekadar bertutur dalam bahasa Mandarin dan Inggeris untuk hidup di Malaysia.

“Ini macam pun mahu jadi influencer? Malu la. Nenek moyang tengok pun mesti nangis,” kata individu tersebut

Mekyun berkata walaupun dia sebelum ini tidak melayan komen sedemikian, namun dia tidak akan mendiamkan diri apabila membabitkan keluarganya.

Sumber: TikTok

Bahasa Ibunda Mekyun Ialah Hokkien, Bukan Mandarin

Memberi respon terhadap komen tersebut, Mekyun menjelaskan bahawa dia dibesarkan dalam keluarga Hokkien dengan bahasa Hokkien sebagai bahasa ibunda.

Malah, dia yang mendapatkan pengajian di tadika KEMAS, sekolah kebangsaan dan institusi pengajian tinggi awam (IPTA) turut bertutur dengan rakan-rakan dalam Bahasa Melayu dan Inggeris.

Mekyun menegaskan bahawa dia tidak pernah diajar bahasa Mandarin memandangkan ia bukanlah bahasa ibundanya.

Dia kemudiannya mempersoalkan sama ada dirinya yang tidak pandai bertutur dalam Mandarin hanya ‘buat malu’.

“Adakah nenek moyang Mekyun akan malu? Atau sebenarnya mereka akan bangga anak cucu mereka boleh hidup harmoni dengan semua kaum.

“Sebab fasih bercakap dalam bahasa kebangsaan yang menyatukan kita semua iaitu Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu,” tegasnya.

Mekyun Rasa Pandai Bertutur Dalam BM Penting Untuk Hidup Di Malaysia

Mengulas tentang kenyataan individu tersebut bahawa cukup sekadar tahu berbahasa Mandarin dan Inggeris untuk hidup di Malaysia, Mekyun tidak bersetuju sama sekali.

Sebaliknya, dia berkata penting untuk menanamkan sifat hormat terhadap orang lain dan menerima perbezaan untuk hidup di dalam negara.

“Dan paling penting kena tahu cakap Bahasa Malaysia,” katanya.

Dalam masa sama, Mekyun berkata individu yang dilahirkan dan dibesarkan di dalam negara tetapi tidak faham atau fasih berbahasa Melayu adalah lebih menyedihkan.

“Macam awak sendiri, komen dalam BM pun tunggang terbalik. Tapi berani pula nak rendahkan orang lain pasal soal bahasa.

“Mentaliti macam inilah yang wujudkan jurang antara kita. Sedangkan Bahasa Melayu sepatutnya menyatukan kita semua,” katanya.

@mekyunnnn Korang setuju tak dengan apa yang Mekyun cakap? Haih… STOP lah dengan mentaliti macam ni sebab mentaliti macam ni lah yang sebenarnya wujudkan jurang antara kita, sedangkan Bahasa Melayu sepatutnya menyatukan kita semua. ♬ original sound – Mekyun

Tonton video penuh [DI SINI].

Rakyat Berbilang Bangsa Setuju Dengan Mekyun, Kongsi Mereka Juga Fasih Berbahasa Melayu

Apa yang diperkatakan oleh Mekyun sememangnya disokong oleh orang ramai yang turut bersetuju bahawa rakyat Malaysia sepatutnya perlu pandai berbahasa Melayu.

“Betul Mekyun, kalau dah lahir dan tinggal di Malaysia wajib fasih berbahasa Melayu,” kata seorang warganet.

Di samping itu, segelintir individu turut berkongsi bahawa mereka juga fasih berbahasa Melayu berbanding bahasa ibunda mereka sendiri.

Malah ada juga mereka yang berbangsa Melayu tetapi fasih bertutur dalam Mandarin dan Tamil.

Selain itu, ada yang berkata terdapat guru-guru yang bukan berbangsa Melayu tetapi mengajar Bahasa Melayu.

“Cikgu Bahasa Melayu saya dekat SBP berbangsa Cina. Saya kagum dengan cikgu saya!” kata seorang wanita.

Sumber: TikTok

