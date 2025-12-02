[Video] Pakar Psikologi Kongsi Punca Yang Mungkin Sebabkan Individu Jadi Homoseksual

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada Jumaat (28 November) lalu, polis telah melakukan satu serbuan di sebuah kelab kesihatan yang dipercayai dijadikan lokasi aktiviti seksual songsang di Chow Kit, Kuala Lumpur.

Sehubungan itu, seramai 201 pengunjung dan tujuh orang pekerja ditahan yang berusia antara 18 ke 60 tahun.

Lebih mengejutkan lagi apabila terdapat juga 17 penjawat awam yang ditahan dalam serbuan terbabit.

Mengulas mengenai isu tersebut, Pakar Psikologi dan Pengasas Mental Kuat Centre, Amirul Ramli berkata sebenarnya terdapat faktor tertentu yang mendorong hubungan sesama jenis, khususnya dalam kalangan lelaki.

#1. Hiperseksualiti

Dia berkata salah satu sebab yang boleh membawa kepada hubungan songsang ialah hiperseksualiti atau disebut juga sebagai ketagihan seksual.

Ini bermakna dorongan seksual melampau boleh disebabkan oleh kadar hormon, gangguan kawalan impuls, tekanan hidup atau penggunaan bahan-bahan tertentu.

Katanya kehendak seksual yang terlalu kuat boleh melemahkan kawalan diri seseorang lelaki.

Perkara ini seterusnya menjadikan mereka lebih cenderung untuk mendapatkan akses kepada hubungan seksual secara mudah tanpa mengambil kira jantina pasangan.

Berdasarkan Cleveland Clinic, hiperseksualiti secara puratanya bermula sekitar usia 18 tahun dan mungkin disertai masalah mental lain seperti gangguan bipolar, kegelisahan, OCD dan ADHD. Masalah ini juga lebih biasa dalam kalangan lelaki berbanding wanita.

#2. Kecelaruan Identiti

Tidak dapat dinafikan, terdapat juga individu yang telah cenderung kepada hubungan sejenis sejak awal lagi.

Keadaan ini digelar sebagai kecelaruan identiti, iaitu apabila seseorang merasakan dirinya sebagai lelaki, wanita atau mana-mana spektrum jantina lain, tanpa mengikut kepada organ seksual mereka.

Amirul berkata perasaan sedemikian yang ditahan sekian lama akan menjadi satu bentuk dorongan yang tidak selesai, seterusnya menghasilkan tingkah laku berisiko dan impulsif.

Menurut kajian yang dijalankan, lelaki dewasa yang mengadakan hubungan sesama jantina (gay) merasakan mereka mungkin mempunyai perasaan tersebut sejak usia 17 tahun, manakala wanita (lesbian) sejak 18 tahun.

#3. Situasi Persekitaran

Tambahnya lagi, situasi persekitaran di mana seseorang ditempatkan juga boleh menyebabkan kecenderungan hubungan sesama jenis.

Sebagai contoh, di asrama sekolah dan tempat kerja yang hanya mempunyai pekerja lelaki.

Selain itu, persekitaran yang memudahkan aktiviti sedemikian berlaku juga boleh menyebabkan kecenderungan tersebut.

Perkara ini digelar sebagai homoseksualiti situasi (situational homosexuality), iaitu apabila tingkah laku yang terhasil disebabkan oleh keadaan dan bukan identiti diri semata-mata.

Satu artikel jurnal menyebut perkara ini juga boleh berlaku disebabkan seseorang tidak matang, berasa keliru, melakukan percubaan malah atas desakan.

Menurut APA Dictionary of Psychology, seseorang sering kali kembali ke aktiviti seksual biasa apabila tidak lagi berada dalam situasi yang menyebabkan homoseksualiti.

Pakar Kongsi Cara Latih Anak Lelaki Agar Tidak Lakukan Perkara Haram Dari Segi Seksual

Sebelum ini, Pakar Pendidikan dan Sosial, Dr Jasem Al Mutawa telah berkongsi kaedah yang dilakukan olehnya dalam melatih anak lelaki bagi mengelakkan daripada melakukan perkara haram berkaitan seksual.

Katanya, dalam menguatkan kawalan ke atas keinginan seksual, beliau mendidik anaknya dengan mengawal keinginan ke atas perkara lain, termasuklah berpuasa untuk mengawal keinginan terhadap makanan.

Perkara ini dapat dikaitkan dengan berpuasa sebagai salah satu cara untuk mengawal nafsu.

Seperti sabda Rasulullah SAW, maksudnya, “Puasa adalah perisai (pelindung). Apabila ada seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah dia berkata yang kotor dan janganlah dia bertindak bodoh. Jika seseorang mencela atau berbuat buruk kepadanya, katakanlah: ‘Saya sedang berpuasa.’”

Selain itu, beliau turut mendidik anaknya dari segi kewangan agar tidak berbelanja berlebih-lebihan, sekali gus mengawal keinginan terhadap sesuatu.

