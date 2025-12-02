“Hilang Selera Tengok” – Restoran Guna Gambar Menu Janaan AI Raih Pelbagai Reaksi

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Penggunaan teknologi canggih yang boleh memudahkan urusan dan tugasan manusia seperti AI (kecerdasan buatan) dilihat semakin meluas bukan sahaja dalam sektor pekerjaan malah juga digunakan dalam aspek pendidikan.

Namun begitu, penerimaan terhadap AI ini dilihat masih 50-50 di kalangan masyarakat. Segelintir berkata ia mampu meningkatkan produktiviti dan menjadikan proses kerja lebih efisien, namun sesetengah pula berpendapat ia boleh menggantikan tenaga kerja manusia.

Lebih membimbangkan apabila ia mungkin menimbulkan isu tentang keaslian sesuatu hasil kerja selain ramai yang menyalahgunakannya.

Restoran Guna Gambar Menu Makanan AI Untuk Tujuan Promosi

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang individu (sad.soulgrief) berkongsi dua tangkap layar daripada sebuah aplikasi penghantaran makanan.

Menerusi foto tersebut, kelihatan beberapa menu makanan Mexico dan dari negara barat lain seperti taco, quesadilla, burrito, spud (kentang bakar bersama topping), dan protein bowl yang ditawarkan oleh sebuah restoran.

Namun perkara yang mengundang perhatian adalah imej yang disertakan bagi setiap menu di dalam aplikasi berkenaan. Dakwa pengguna Threads tersebut, ia adalah gambar janaan AI. Sekali pandang, anda juga akan menyedari bahawa gambar makanan itu adalah palsu.

“Lah, nak buat bisnes buat la betul-betul. Jangan la guna AI untuk gambar menu.😭 Tak nampak menyelerakan,” katanya.

Menerusi semakan kami, tiga perisa taco yang berlainan mempunyai ilustrasi lebih kurang sama sekaligus mampu membuatkan pembeli berasa keliru tentang gambaran sebenar makanan terbabit.

Perkara yang membuatkan individu ini bertambah musykil adalah kedai berkenaan mendapat rating tinggi — 4.9 walaupun dengan gambar menu sebegitu.

Ramai Tak Setuju Pemilik Bisnes Guna Gambar Janaan AI Sebagai Ilustrasi Menu Makanan

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai tidak bersetuju AI digunakan untuk menjana gambar menu di sesebuah kedai makan.

“Setuju, restoran yang guna gambar AI ni boleh mendatangkan bad review dari pelanggan. Sila upah jurugambar makanan. Boleh dapat gambar makanan yang membuatkan orang terliur,” kata seorang pengguna Threads.

“Macam Play-Doh (tanah liat),” ujar seorang lagi pengguna.

Malah ada juga individu yang sempat menyindir kedai makan itu kerana menggunakan gambar AI yang mungkin tidak memberikan gambaran sebenar tentang produk yang dijual.

“Aku suka peniaga yang pakai gambar AI macam ni untuk menu diorang. Sekurang-kurangnya senang aku nak tahu kedai mana aku nak elak (buat pesanan),” perli seorang lelaki.

“Aku tak beli daripada kedai yang guna gambar AI. Gambar buruk makanan sebenar jauh lebih baik daripada foto AI,” tambah seorang netizen.

Sementara itu, ramai berpendapat bahawa gambar palsu yang digunakan tidak sama sekali kelihatan menyelerakan.

“Masalahnya diorang (pihak kedai makan) akan rasa bangga dan gempak gila gambar menu guna AI. Padahal pelanggan lagi hilang selera tengok,” kata seorang warganet.

Sumber: Threads

Ada Yang Berpendapat Gambar Menu Janaan AI Bukan Satu Masalah

Bagaimanapun, ada yang berkata penggunaan AI ini bukanlah satu isu sekiranya pihak restoran menggunakannya dengan bijak iaitu memastikan gambar asal makanan tidak jauh berbeza daripada imej yang dijana AI.

Sumber: Threads

