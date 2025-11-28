“Tak Tenang Nak Tidur” – Ombak Kuat Di PD Akibat Ribut Tropika Senyar Bikin Ramai Bimbang

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Cuaca buruk di hampir seluruh negara dilihat belum reda apabila Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia) mengeluarkan tiga amaran cuaca bahaya semalam (27 November) iaitu Ribut Tropika Senyar, hujan berterusan serta angin kencang.

Menurut Ketua Pengarah METMalaysia Mohd Hisham Mohd Anip, ribut terbabit turut berpotensi menghasilkan angin maksimum sehingga 50 kilometer sejam.

Tambah beliau, cuaca ini dijangka terus merosot dengan amaran hujan lebat dan laut bergelora berkuat kuasa sehingga 29 November (Sabtu).

Ombak Kuat Di PD Waterfront Akibat Ribut

Untuk info, episod Ribut Tropika Senyar ini sudah pun melanda perairan Port Dickson, Negeri Sembilan. Tular di laman Facebook menyaksikan ombak bergelora dan mengganas sekitar PD Waterfront.

Menerusi video sama, kelihatan ribut itu turut menyebabkan air laut melimpah naik ke kawasan darat.

Difahamkan kejadian tersebut berlaku kira-kira jam 12 tengah malam, 28 November.

“Hati-hati ya orang PD. Angin ribut dah sampai. Video live dari PD Waterfront,” ujar pengendali akaun Facebook.

Bumbung Zink Tercabut Hingga Melayang Atas Kereta Penduduk Di PD

Sementara itu, beberapa pengguna TikTok juga ada berkongsi situasi semasa dipercayai sekitar kuarters Tentera Darat Malaysia (ATM) di Port Dickson. Menerusi hantaran pemuzik jalanan Genji Buskers, kelihatan atap zink berterbangan akibat angin yang terlampau kuat.

Dalam satu hantaran lain, terdapat juga beberapa buah kereta terjejas dan mengalami kerosakan selepas dihimpap bumbung zink yang sudah tercabut akibat ribut. Insiden ini dilaporkan berlaku jam 1 pagi.

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Khuatir Ribut Tropika Senyar Melanda Kawasan Tempat Tinggal

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang meluahkan rasa bimbang dengan keadaan ribut yang begitu menggerunkan.

“Kawasan paling teruk terkesan malam tadi Negeri Sembilan dan Melaka 😭,” kata seorang netizen.

“Ya Allah adik saya ada dekat sana. Selamatkan keluarga saya,” jelas seorang warganet.

Malah ombak yang begitu kuat di kawasan laut juga menyebabkan sesetengah penduduk di kawasan sekitar berasa panik dan cemas.

“Tak tenang nak tidur macam ni,” ujar seorang lelaki.

“Dengar bunyi angin je dah takut!” tambah seorang lagi pengguna Facebook.

Sumber: Facebook/TikTok

Ribut Tropika Senyar Mengancam Nyawa

Untuk pengetahuan semua, Ribut Tropika Senyar adalah satu fenomena yang disifatkan sebagai luar biasa dan bersejarah serta mampu membawa impak buruk sekitar Semenanjung Malaysia.

Pada Rabu (26 November) lalu, ribut tropika itu telah melanda Langsa yang terletak di Aceh, Sumatera sekali gus menyebabkan banjir dan tanah runtuh. Sekurang-kurangnya 61 orang penduduk tempatan telah terkorban.

Di Malaysia pula, antara kawasan berisiko mengalami banjir akibat ribut ini adalah negeri-negeri di sebelah utara, serta banjir setempat di Selangor termasuk Sekinchan.

Gangguan Bekalan Elektrik Di Beberapa Kawasan Negeri Sembilan – TNB

Ribut yang berlaku semalam juga telah menyebabkan beberapa insiden tanah runtuh dan pokok tumbang khususnya daerah Port Dickson dan Seremban, Negeri Sembilan.

Menurut perkongsian Tenaga Nasional Berhad (TNB), kejadian sama turut terjadi di Nilai hingga mengakibatkan gangguan elektrik di beberapa kawasan.

Berbicara mengenainya, kerja-kerja pemulihan bekalan elektrik dijangka akan mengambil masa yang panjang kerana banyak pokok tumbang menghempap tiang dan talian TNB.

“Orang ramai dinasihatkan agar tidak menghampiri talian TNB yang jatuh atau mana-mana pepasangan elektrik yang rosak. Pasukan teknikal sedang berusaha untuk memulihkan bekalan termasuk mengutamakan keselamatan semua pihak semasa kerja-kerja pemulihan bekalan,” kata TNB.

Para pelanggan yang dihargai,



Susulan daripada kejadian ribut dan hujan lebat di beberapa kawasan sekitar Nilai dan Port Dickson, Negeri Sembilan, kerja-kerja pemulihan bekalan elektrik dijangka akan mengambil masa yang panjang kerana banyak pokok tumbang yang menghempap tiang… pic.twitter.com/L928ixa6Ok — Tenaga Nasional (@Tenaga_Nasional) November 28, 2025

