[Video] Elak Penumpang Kena Hujan, Pelancong Asing Puji Airport Malaysia Sediakan Payung

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bila bercakap sahaja tentang melancong, sudah tentu anda mengharapkan kesemuanya berjalan dengan lancar. Bukan sahaja tentang cuaca, tempat menarik atau penginapan, malah termasuk juga penerbangan yang lancar.

Mana tidaknya selepas menghabiskan duit yang banyak untuk sesuatu percutian, pasti anda mahu ia berbaloi. Sebab itulah penerbangan mainkan peranan penting dalam menentukan mood keseluruhan perjalanan.

Dari proses daftar masuk (check-in), layanan kru kabin, sehinggalah ketetapan masa pesawat.

Petugas KLIA Sediakan Payung Untuk Penumpang Penerbangan AirAsia

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@margitdob) apabila seorang pelancong daripada Eropah dikenali sebagai Margit berkongsi situasi semasa berada di Lapangan Terbang Kuala Lumpur (KLIA).

Menerusi video perkongsian, kelihatan sekumpulan penumpang penerbangan AirAsia sedang dalam proses menaiki pesawat. Oleh disebabkan hujan lebat pada ketika itu, setiap penumpang disediakan payung untuk mengelakkan mereka basah kuyup.

“Di lapangan terbang Malaysia, mereka (petugas KLIA) beri payung kepada penumpang ketika hujan. Saya tak pernah nampak ni di Eropah. Syabas Malaysia,” katanya.

Malah petugas KLIA juga dilihat memegangkan payung buat setiap penumpang yang sedang menaiki tangga ke pesawat.

Pelancong Terharu Dengan Kesungguhan Petugas KLIA Untuk Pastikan Penumpang Tidak Basah Dek Hujan

Perkara itu telah membuatkan Margit lebih menghargai kesungguhan petugas lapangan terbang dalam memastikan perjalanan penumpang berjalan dengan lancar dan selesa tidak kira cuaca.

Margit di ruangan kapsyennya turut berkata dia akan merindui suasana dan vibe di Malaysia selepas pulang ke tanah air.

Baca Artikel Berkaitan: Penyanyi Indonesia, Kunto Aji Puji Malaysia Airlines Beri Baucar Makanan Lepas Penerbangan Lewat 2 Jam

Tonton video penuh [DI SINI].

Ramai Puji Perkhidmatan Cemerlang Di KLIA

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai berkata pemberian payung itu sebenarnya sudah lama dilakukan oleh petugas lapangan terbang.

“Malaysia adalah sebuah negara yang bagus dengan penduduk tempatan yang baik dan bertimbang rasa. Semoga Tuhan berkati Malaysia,” kata seorang wanita.

“Ini amalan standard di Malaysia. Terima kasih sebab menyedari kebajikan kecil ini,” tambah seorang lelaki.

Malah sesetengah warganet juga memuji petugas yang sanggup basah bagi memastikan penumpang tidak terkena tempias hujan.

“Dia payungkan orang tapi dia berhujan demi mencari rezeki halal dan berkat,” ujar seorang pengguna TikTok.

Sementara itu, ada yang berkata perkara itu sudah menjadi satu norma sehingga segelintir individu lupa untuk menghargainya.

“Benda ni common dekat Malaysia sehingga kadang-kadang terlupa nak cakap terima kasih,” kata seorang netizen.

Sumber: TikTok (@margitdob)

KLIA Diiktiraf Sebagai Perkhidmatan Lapangan Terbaik Di Dunia

Sebelum ini, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) memaklumkan bahawa KLIA telah memberi perkhidmatan kepada 8.7 juta penumpang udara pada Ogos 2024 dan ia secara tidak langsung menunjukkan pertumbuhan sebanyak 12.7% daripada 7.7 juta penumpang yang dicatatkan pada Ogos 2023.

KLIA telah tersenarai pada kedudukan pertama dalam 355 lapangan terbang pada ranking Prestasi Kualiti Perkhidmatan Lapangan Terbang (ASQ) Global.

Berdasarkan laporan Majlis Lapangan Terbang Antarabangsa (ACI) bagi ‘ASQ Departures Passenger Satisfaction Report: KUL Benchmark Performance’ pada suku ketiga 2024, KLIA berjaya memperolehi skor penuh 5.00 dengan skala satu (lemah) hingga lima (cemerlang).

Pencapaian ini juga menunjukkan KLIA telah mengatasi skor kepuasan keseluruhan bagi Purata ASQ Global pada 4.32.

Sumber: Viet Jet Air

Baca Artikel Berkaitan: KLIA Dinobat Sebagai Lapangan Terbang Dengan Kualiti Perkhidmatan Terbaik Di Dunia

Baca Artikel Berkaitan: Malaysia Airports Sedia Servis ‘The Butterfly Effect’ Untuk Individu Autisme

Baca Artikel Berkaitan: KLIA & LGK Dipilih Sebagai Antara Lapangan Terbang Terbaik Dunia

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.