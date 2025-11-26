Wanita Hamil Tak Diambil Kerja Satu Diskriminasi? Pengamal HR Tampil Beri Penjelasan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Menjadi seorang wanita yang hamil bukanlah sesuatu yang mudah. Di samping isu kesihatan yang dihadapi sepanjang tempoh kehamilan, mereka juga berdepan pelbagai cabaran dalam hidupan harian.

Salah satunya adalah apabila masyarakat sekeliling tidak mengendahkan mereka seperti yang banyak berlaku ketika menggunakan pengangkutan awam.

Malah, mereka juga terpaksa berdepan diskriminasi apabila segelintir syarikat tidak mahu mengambil wanita hamil bekerja dengan seribu satu alasan yang diberikan.

Wanita Sifatkan Kos Yang Dikeluarkan Oleh Majikan Apabila Menggaji Staf Sebagai Pelaburan

Pun begitu, seorang wanita yang bekerja di bahagian Sumber Manusia (HR) telah tampil memberi penjelasan berkenaan isu tersebut berdasarkan pengalamannya sendiri.

Dia menegaskan bahawa perkongsiannya hanyalah sekadar menunjukkan realiti dalam dunia pekerjaan dan bukan bertujuan untuk menyokong majikan sedemikian.

Sebelum itu, dia yang bekerja di sebuah syarikat MNC menerangkan bahawa setiap staf yang digajikan akan memakan kos tertentu bagi majikan.

Bukan sekadar gaji bulanan, namun termasuk juga bayaran bagi insurans, caruman majikan untuk Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan elaun-elaun berkaitan.

Katanya, kesemua kos yang dikeluarkan oleh majikan ini disifatkan sebagai satu bentuk pelaburan untuk mendapatkan staf yang boleh bekerja agar syarikat mendapat pulangan semula (ROI).

Majikan Hadapi Risiko Jika Ambil Ibu Hamil Bekerja

Dalam soal syarikat tidak mahu mengambil wanita hamil bekerja, dia yang juga merupakan seorang ibu berkata tidak dapat dinafikan bahawa banyak risiko yang mungkin perlu ditanggung majikan.

Salah satunya adalah isu kesihatan yang mungkin dialami oleh seseorang wanita ketika mengandung.

“Setiap bulan mesti ada check up. Mesti ada hari yang tak larat, tak sihat. Belum lagi kalau kehamilan berisiko tinggi yang ada janji temu lebih kerap,” katanya.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahawa pekerja baharu yang mengambil banyak cuti boleh menyebabkan kerja tertangguh dan menambah beban kerja (workload) bagi staf lain.

“Katakan kalau pekerja baharu hamil tu buat hal, hiring manager yang ambil dia kerja akan kena persoal habis-habisan dari pihak pengurusan atasan kerana tak buat due diligence bila ambil staf tu,” jelasnya lagi.

Majikan Tanggung Lebih Kos Apabila Pekerja Cuti Bersalin

Tambahnya lagi, kos tahunan yang dikeluarkan oleh majikan mungkin menjadi tidak berbaloi sekiranya seorang pekerja gagal melakukan tugas-tugasnya.

Malah bagi wanita hamil yang telah bekerja lebih 90 hari, majikan perlu membayar gaji penuh masa sewaktu cuti bersalin dan menggaji staf gantian dalam kes tertentu, sekali gus mengeluarkan lebih banyak kos.

“Syarikat biasanya tak mahu risiko-risiko macam ni sebab akta di Malaysia tidak boleh memecat ibu hamil yang bekerja, kecuali sebab-sebab tertentu.

“Tapi syarikat pun tak wajib ambil ibu hamil, semua berdasarkan pengurus hiring,” katanya.

Dia juga menerangkan bahawa asas setiap syarikat adalah perniagaan dan bukan kebajikan, dengan setiap perbelanjaan perlu dijelaskan dan diaudit.

Namun begitu, dia berkata masih terdapat syarikat yang menggajikan wanita hamil walaupun mungkin tidak banyak.

Wanita Hamil Berpotensi Dapat Kerja Jika Ada Potensi & Kemahiran

Dalam masa sama, dia menjelaskan bahawa wanita hamil yang mempunyai potensi dan dipercayai dapat membawa keuntungan kepada syarikat kemungkinan akan diambil bekerja.

Wanita itu turut berkongsi tips yang boleh dilakukan oleh mereka yang mencari kerja ketika sedang mengandung.

“Tingkatkan kemahiran anda. Kalau set kemahiran awak rare, boleh tawarkan sesuatu yang membawa nilai kepada syarikat, mereka akan sanggup bayar untuk ambil awak bekerja tidak kira hamil atau tidak,” katanya.

Dia turut mengingatkan para wanita yang masih bujang atau belum hamil meluangkan masa bagi meningkatkan kehamiran, mencari pengalaman, atau mendapatkan sijil dan peluang yang boleh membawa nilai pada resume.

Wanita Boleh Letak Jawatan Ketika Cuti Bersalin

Selain isu di atas, satu lagi persoalan yang membelenggu segelintir wanita hamil adalah sama ada mereka boleh berhenti kerja dalam tempoh cuti bersalin.

Seksyen 12(4) Akta Kerja 1955 menjelaskan bahawa mana-mana pekerja boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa sahaja, termasuklah ketika tempoh cuti bersalin.

Seorang pengamal HR sebelum ini berkata, tempoh notis peletakan jawatan itu akan bermula pada hari sama notis tersebut diserahkan dan pekerja tidak perlu kembali bekerja selepas cuti bersalin bagi notis tersebut diterima.

Dalam masa sama, jika seorang wanita meletak jawatan ketika sedang cuti bersalin, majikan masih perlu membayar elaun atau gaji bulanan sehingga cukup 98 hari.

