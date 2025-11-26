Google Flood Hub Sediakan Ramalan Banjir, 7 Hari Sebelum Bencana Melanda

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Tujuh negeri di dalam negara dilanda banjir susulan hujan lebat berterusan yang berlangsung selama beberapa hari.

Berdasarkan Info Bencana Jabatan Kebajikan Malaysia (JKM), seramai 25,691 mangsa dari tujuh negeri dicatatkan setakat 2.45pm hari ini (26 November).

Fenomena banjir di Malaysia sememangnya seringkali berlaku dalam bulan November. Tapi anda tahu tak, orang ramai juga boleh mendapatkan ramalan bencana banjir menerusi laman sesawang Flood Hub?

Flood Hub Google Research Sedia Ramalan Banjir Harian

Dibangunkan oleh Google Research sejak 2022, hab ini menyediakan pengguna dengan data dan ramalan banjir sehingga tujuh hari lebih awal.

Menggunakan model kepintaran buatan (AI) Google dan sumber data global, ia bertujuan memberi orang ramai masa mencukupi untuk bertindak sebelum banjir melanda.

Menurut Flood Forecasting Google Research, hab itu kini merangkumi lebih 150 negara di seluruh dunia, sekali gus menyediakan ramalan banjir kepada 700 juta penduduk global.

Segala ramalan di Flood Hub dikemas kini setiap hari dan boleh digunakan secara percuma oleh orang awam.

Flood Hub Guna Model AI Untuk Ramal Bencana Banjir

Sekadar info, sistem yang digunakan oleh Flood Hub menggabungkan dua model AI yang memproses data umum iaitu:

Hydrologic Model – Meramal jumlah air yang mengalir ke sungai berdasarkan data umum termasuk data cuaca dan sungai.

Inundation Model – Meramal kawasan yang akan terkesan dengan banjir dan paras air.

Google Research berkata kedua-dua model itu menjadi sebahagian daripada usahanya dalam memperkasakan AI bagi menangani krisis iklim dan membantu komuniti yang terkesan.

“Dengan cara ini, kami boleh memberi amaran kepada orang ramai di kawasan yang akan terkesan sehingga tujuh hari sebelum bencana berlaku.

“Dengan memberi amaran kepada organisasi dan orang awam, kami berharap untuk memperkasakan mereka agar bertindak, mengurangkan kerosakan dan kehilangan nyawa,” katanya.

Tambahnya lagi, mereka turut bekerjasama dengan kerajaan, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) dan organisasi bukan kerajaan (NGO) bagi tujuan mengedarkan amaran banjir.

Paparan di Flood Hub bagi Malaysia pada 3.30 pm, 26 November 2025.

Semak Risiko Banjir & Paras Air Sungai Di Flood Hub

Menerusi semakan kami di laman sesawang itu, Flood Hub memaparkan kawasan yang diramalkan berisiko tinggi mengalami bencana banjir menerusi butang toggle ‘significant flood events’.

Bukan itu sahaja, orang ramai juga boleh memeriksa paras air sungai dengan empat tahap iaitu Biasa, Amaran, Bahaya dan Ekstrem.

Flood Hub turut memaparkan kawasan yang pernah mengalami banjir pada masa lalu menerusi ‘inundation history’, serta ramalan kawasan yang mungkin ditenggelami air.

Namun diingatkan bukan semua kawasan disediakan ramalan banjir memandangkan ia bergantung kepada data tempatan.

Layari laman web Flood Hub [DI SINI].

Sejarah dan ramalan paras air sungai di Bachok, Kelantan.

Sediakan BOB Sebagai Langkah Keselamatan Hadapi Banjir

Buat mereka yang tinggal berhampiran kawasan dengan risiko terjejas bencana banjir, jangan lupa untuk sediakan beg kecemasan.

Dikenali sebagai ‘Bug Out Bag’ (BOB), antara barangan yang perlu diletakkan dalam beg tersebut termasuklah:

Baju

Jaket keselamatan

Selimut

Kasut

Wisel

Lampu suluh

Dokumen penting (kad pengenalan, sijil lahir, sijil nikah, pasport, dokumen kewangan)

Botol air mengandungi air bersih

Susu tepung dan botol jika ada bayi

Telefon bimbit

