[Video] Azam 2025 Masih Tak Nampak Bayang? Pakar Ini Kongsi Sebabnya

Setiap daripada anda pasti mempunyai matlamat dan impian masing-masing yang nak dicapai. Tidak kira anda masih belajar ataupun sudah melangkah ke alam pekerjaan.

Tetapi pernah tak dengar ayat ni? “Ala mula-mula je tu.”

Hal ini kerana ramai yang bergerak separuh jalan, sebelum akhirnya berhenti. Akibatnya, semangat dan matlamat awal tersebut hilang begitu sahaja tanpa progres.

Pakar Kongsi Sebab Kenapa Susah Sangat Nak Capai Azam Tahunan

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila seorang Pakar Kesihatan Mental, Amirul Ramli (@amirul.ramli) yang juga Pengasas Mental Kuat Centre berkongsi tentang sebab sebenar mengapa masih ramai yang belum mencapai sasaran meskipun sudah hampir ke penghujung 2025.

“Tahun 2025 dah nak habis. Antara sebab mengapa target anda tak tercapai tahun ni, mungkin anda tak tahu ada fakta penting tentang otak.

“Kalau anda nak kejar impian, target atau matlamat, anda perlu ikut lima syarat penting baru anda punya motor cortex (bahagian dalam otak) yang berkait dengan (perbuatan) bertindak akan aktif dan selari dengan bahagian otak lain iaitu prefrontal cortex, basal ganglia dan cerebellum,” ulasnya.

Sumber: Canva

Berikut kami kongsikan lima perkara yang anda perlu ada sebelum mengejar sesuatu impian atau matlamat:

#1. Harapan Ganjaran

Perkara pertama yang anda perlu ada adalah harapan ganjaran yang bakal anda terima selepas matlamat dicapai. Sekiranya tidak mempunyai ganjaran yang jelas, fikiran dalam motor cortex akan lemah dan membuatkan anda kurang bersungguh-sungguh mengejar sasaran.

“Bila anda nampak ganjaran dengan jelas apa yang anda akan dapat jika berjaya nanti, contoh duit simpanan bertambah ke, badan sihat, atau hidup stabil, keluarga bahagia ke jadi motor cortex itu akan terus aktif dan kuat kerana ia tahu usaha itu akan berbaloi,” katanya.

Contoh mudah adalah sekiranya anda berniat membuat simpanan untuk melancong, ganjaran akhir yang akan diterima adalah kepuasan serta keseronokan menjelajah ke tempat orang itu. Barulah anda bersemangat mahu menyimpan duit.

Sumber: Canva

#2. Motivasi

Perkara kedua adalah anda memerlukan motivasi bagi memastikan matlamat tercapai.

“Emosi anda kena selari dengan tindakan. Motivasi ni bukan sekadar semangat, motivasi tu bermaksud emosi perlu ada sebab.

“Sekiranya sebab (nak sasar matlamat) tu kuat, maka motor cortex tu dapat isyarat yang jelas untuk mula bergerak (lakukan tindakan),” kata Amirul.

Sumber: Canva

#3. Tahap Kesukaran Tugasan

Perkara berikutnya adalah sejauh manakah kesukaran bagi menggapai matlamat. Formulanya adalah jangan sasarkan perkara yang terlalu senang untuk dicapai dan dalam masa sama tidak begitu susah.

“Kalau terlalu senang, otak anda akan bosan, neural firing (pelepasan isyarat neuron) tu rendah. Kalau terlalu susah, otak anda terlalu terbeban dan aktiviti otak pun akan merosot. Motor cortex ni paling aktif bila target tu just nice, ada cabaran tetapi tidak mustahil untuk dicapai,” jelas pakar itu.

Sumber: Canva

#4. Kepercayaan Pada Diri Sendiri

Perkara keempat yang anda perlu ada adalah kepercayaan terhadap diri sendiri. Keyakinan itulah yang akan mendorong anda untuk mencapai sasaran walau sebesar mana pun cabaran dan halangan.

“Masalah tu belum selesai tapi anda tahu ia akan selesai. Bila anda yakin motor cortex tu dia lepaskan isyarat yang lebih stabil dan tepat. Bila tak yakin, signal akan jadi macam tak serius,” tambah Amirul.

Faktor ini juga boleh membuatkan tindakan bagi mencapai matlamat anda itu tidak konsisten.

Sumber: Canva

#5. Jangkaan Hasil Lepas Capai Sasaran

Yang terakhir adalah anda perlu mempunyai ramalan keputusan kepada sasaran selepas ia akhirnya tercapai.

“Otak ni suka benda yang jelas, bukannya kabur. Kalau anda sendiri tak pasti apa akan jadi selepas usaha tu berjaya motor cortex akan jadi pasif. Tapi bila hasil tu jelas motor cortex ni akan selari dengan bahagian perancangan otak jadi tindakan anda tu akan lebih laju,” jelasnya di akhir perkongsian.

Sumber: Canva

Buat anda yang belum mencapai target, dan masih impikan perkara tersebut pada tahun 2025, jangan putus asa lagi! Mana tahu ada plot twist berbaki kurang dua bulan ni.👀✨

Yang penting usaha dan tawakal, kalau tak berjaya ‘carry forward’ sahaja azam sama ke tahun hadapan.

Tonton video [DI SINI].

