Fahmi Reza Disiasat PDRM, Adakan Kelas Demokrasi Bertajuk “Bolehkah TYT Musa Aman Dipecat?”

Pilihan Raya Umum Dewan Undangan (PRU DU) Sabah ke-17 dijadualkan akan berlangsung pada 29 November kelak.

Sehubungan itu, aktivis politik Fahmi Reza telah mengadakan sesi ‘Kelas Demokrasi’ setiap malam menerusi siaran langsung TikTok bagi menerangkan proses pilihan raya, khususnya buat pengundi-pengundi baharu.

Fahmi Reza Diminta Hadir Ke IPD Bukit Aman Untuk Soal Siasat Video Kelas Demokrasi

Semalam (23 November), Fahmi bagaimanapun mendedahkan bahawa dia telah diarahkan untuk hadir ke Ibu Pejabat Polis (IPD) Bukit Aman, Kuala Lumpur.

Katanya, dia akan disoal siasat berhubung satu video Kelas Demokrasi bertajuk “Bolehkah TYT Musa Aman dipecat?” yang dimuat naik di Facebook dan Instagram pada 20 November lalu.

“Aku disiasat polis bawah Seksyen 4(1) Akta Hasutan, Akta Sakit Hati (Seksyen 233 Akta Komunikasi & Multimedia) dan Seksyen 504 Kanun Keseksaan,” katanya.

Menurut Fahmi lagi, ini merupakan pertama kali dia dipanggil oleh pihak polis disebabkan oleh Kelas Demokrasi walaupun kelas itu sebelum ini pernah beberapa kali disekat dan dilarang.

Dalam pada itu, aktivis tersebut turut menegaskan bahawa dia tidak akan berhenti mengadakan sesi Kelas Demokrasi menerui Live TikTok setiap malam.

“Dalam negara demokrasi, rakyat adalah bos!” ujarnya.

Fahmi Reza Kongsi Proses Bagaimana Seorang TYT Di Sabah Boleh Dipecat

Terdahulu, Fahmi dalam satu sesi Kelas Demokrasi telah menjelaskan sama ada Tuan Yang Terutama (TYT) Musa Aman boleh dipecat.

Dia berkata bahawa Perlembagaan Negeri Sabah menjelaskan Yang di-Pertuan Agong (YDPA) mempunyai kuasa untuk melantik dan memecat seorang TYT.

Dalam proses untuk ‘memecat’ TYT di Sabah, Fahmi berkata Dewan Undangan Negeri Sabah boleh mengemukakan usul khas untuk melakukan perkara tersebut.

Namun jelasnya, usul berkenaan haruslah menerima sokongan dua pertiga ADUN Sabah, iaitu sekurang-kurangnya 49 orang ADUN yang bersetuju untuk menyokong usul pecat TYT.

“Keputusan usul yang dah diluluskan ini boleh dipersembahkan kepada YDPA. Jika Agong bersetuju dengan keputusan DUN, Agong boleh pecat TYT Musa Aman,” katanya.

PM Boleh Nasihat YDPA Untuk Terima Keputusan Usul Pecat TYT

Mengulas lanjut, Fahmi berkata DUN Sabah kemudiannya boleh berunding dan memohon kepada Perdana Menteri agar menasihati Agong untuk menerima keputusan tersebut dan melakukan pemecatan.

Sekiranya pemecatan itu berlaku, YDPA seterusnya akan melantik seorang TYT Sabah baharu selepas berunding dengan Ketua Menteri Sabah dan mendapat nasihat Perdana Menteri.

Fahmi turut mengaitkan isu pemecatan TYT dengan kuasa yang ada pada rakyat Sabah menerusi PRU DU.

“Dalam PRU DU Sabah, rakyat Sabah boleh undi calon-calon yang setuju untuk pecat TYT Musa Aman jika mereka dipilih menjadi ADUN.

“Persoalannya, daripada 596 calon yang bertanding, ada ke yang berani?” soal Fahmi.

Fahmi Reza Dedahkan Rakyat Boleh Cabar Keputusan Kerajaan & Pihak Berkuasa

Juga dalam sesi Kelas Demokrasi, Fahmi sebelum ini pernah menerangkan bagaimana rakyat mempunyai hak untuk mempersoalkan sebarang keputusan yang dibuat oleh pemimpin dan pihak berkuasa negara.

Menerusi ‘semakan kehakiman’, rakyat boleh memohon agar mahkamah menyemak keputusan yang dibuat oleh kerajaan serta dasar-dasar yang tidak melindungi hak rakyat.

Ia juga bertujuan bagi menyemak keputusan pihak berkuasa dalam kes penyalahgunaan kuasa.

Selain itu, dia turut menerangkan bahawa rakyat memulakan ‘cabaran keperlembagaan’ (constitutional challenge) bagi mencabar keputusan yang dibuat oleh institusi Perundangan (Parlimen).

Dalam pada itu, Fahmi menjelaskan penting agar institusi Kehakiman kekal sebagai sebuah badan yang bebas, tanpa sebarang campur tangan penguasa termasuklah Perdana Menteri, cabang Eksekutif dan Perundangan.

